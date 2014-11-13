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اللامركزية بالتربية والتعليم تحتفل بالمدارس الفائزة فى مشروع سماف بسوهاج‎

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اللامركزية بالتربية والتعليم تحتفل بالمدارس الفائزة فى مشروع سماف بسوهاج‎ اللامركزية بالتربية والتعليم تحتفل بالمدارس الفائزة فى مشروع سماف بسوهاج‎

شهد اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج فعاليات احتفالية ختام انشطة صندوق مكافئات الصيانة البسيطة “سماف” بمدارس المحافظة ، والذى اقيم بمدرسة سوهاج الثانوية العسكرية.

وقال ابراهيم حلاوة مدير عام الادارة العامة لدعم اللامركزية بوزارة التربية والتعليم  ، لوكالة اونا ان الاحتفالية سوف تشهد تكريم لجان دعم اللامركزية بالمديرية والادارات التابعة لها .

بالاضافة الى فرق الصيانة بالمدارس مشيرا الى ان اللامركزية هى الية لتعزيز لامركزية ادارة المدرسة فى مجال الصيانة البسيطة تم اعتمادها من وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع بنك التعمير الالمانى على ان تستمر لمدة 3 سنوات يستفيد منها 9 محافظات ضمن المحافظات الافقر بمصر ، وتشمل محافظات سوهاج وقنا واسوان والاقصر واسيوط والمنيا وبنى سويف والشرقية والفيوم والبحيرة .

و قال عبد العزيز عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ، ان المدارس التى دخلت المسابقة وصل عددها الى 199 مدرسة فاز منهم 106 مدرسة على مستوى المحافظة يحتوى على 1623 فصل ويخدمون 27176 طالب وطالبة يوزع لكل فصل 300 جنية لخدمة اعمال النظافة بالفصل حيث بلغت القيمة المالية المخصصة لتلك الجوائز 868814 الف جنية تصرف على اعمال الصيانة .

 

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