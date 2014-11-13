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البورصة تنهي تعاملاتها علي ارتفاع جماعي والأسهم تربح 5.1 مليارات جنيه

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البورصة تنهي تعاملاتها علي ارتفاع جماعي والأسهم تربح 5.1 مليارات جنيه البورصة تنهي تعاملاتها علي ارتفاع جماعي والأسهم تربح 5.1 مليارات جنيه

تباين أداء البورصة المصرية بنهاية تعاملاتها اليوم الخميس – آخر جلسات الأسبوع – واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع، وارتفع رأس المال السوقي بنحو 5.1 مليارات جنيه.

وتراجع المؤشر العام للبورصة المصرية «EGX 30» بنسبة 0.91 %، وهبط بنهاية الجلسة لمستوى 9260 نقطة، مقابل 9346 نقطة بداية الجلسة.

وفى المقابل ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX 70» بنسبة 0.49 %، وقفز لمستوى 626 نقطة، فيما تراجع مؤشر «EGX 100»، الأوسع نطاقًا، بنسبة 0.01 % وهبط لمستوى 1125 نقطة.

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