بالصور.. محافظ الجيزة: بدء خطة تطوير المدارس بكرداسة.. و2.5 مليون جنيه لرصف شارع المعتمدية

أعلن الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة، بدء خطة لرفع كفاءة عدد من المدارس بزمام المحافظة والتى تحتاج إلى أعمال إصلاح وصيانة عاجلة وتشمل الأعمال دهانات وترميم دورات المياه وأعمال نظافة وتجديد الأثاثات .

جاء ذلك خلال الجولة التى قام بها المحافظ اليوم بمركز كرداسة، حيث زار المحافظ مدرسة المعتمدية الإعدادية للبنين وهى ضمن المدارس التى تقرر تطويرها .

وعقد المحافظ لقاءاً مفتوحاً مع الأهالى إستمع خلاله إلى مطالبهم ومنها نقل السوق من أمام المدرسة، وكلف المحافظ خيرى مرسى رئيس مركز ومدينة كرداسة بتوفير مكان مناسب بدلاً من الموقع الحالى الذى يضم مجمع للمدارس .

وقال المحافظ فى تصريحات له خلال الزيارة، إنه تم إعتماد 2.5 مليون جنيه لرصف شارع المعتمدية بدءًا من الدائرى وحتى الوحدة المحلية، وتم إسناد الأعمال إلى شركة متخصصة ليبدأ العمل خلال 10 أيام .

وقال أنه تم توصيل خدمة الغاز الطبيعى لمنطقة المعتمدية، واستفاد منها 15 ألف شقة، كما زار المحافظ مدرسة القادسية وصفية زغلول للتعليم الأساسى بمجمع المدارس وقرر التعاقد مع 12 عامل أمن بالمدارس الثلاثة.

وتعرف المحافظ من الأهالى على إحتياجات المدارس وأعمال الصيانة التى تحتاجها والتى تراوحت بين تكثيف أعمال النظافة وتوصيل خدمة الإنترنت للتواصل مع الإدارة التعليمية وتغيير زجاج الشبابيك إلى بلاستيك لعدم قابليته للكسر .

وتفقد المحافظ أعمال رصف جسر ترعة المريوطية وأعلن عن رفع كافة مخلفات البناء على جانبى الترعة وتقوم المحافظة حالياً عن طريق مجلس أمناء المريوطية لفحص الطلبات التى تقدم بها الأهالى لإستغلال الأماكن الخالية فى أنشطة الجراجات والمشاتل.

وأمر المحافظ خلال الجولة رئيس حى الهرم إسماعيل عبد الواحد برفع كشك بطريق المريوطية ونظافة المطالع والمنازل على الطريق الدائرى ورفع الأتربة .