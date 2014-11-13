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العثور علي جثة متحللة لشاب مجهول بأحد مصارف المياة بالبلينا بسوهاج‎

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العثور علي جثة متحللة لشاب مجهول بأحد مصارف المياة بالبلينا بسوهاج‎ العثور علي جثة متحللة لشاب مجهول بأحد مصارف المياة بالبلينا بسوهاج‎

صورة أرشيفية

استقبلت مستشفى البلينا المركزى بمحافظة سوهاج، جثة متحللة لشاب تم العثور عليه مقتولا بأحد مصارف المياة بالبلينا.

تلقى اللواء ابراهيم صابر مساعد مدير أمن سوهاج، بلاغًا من مأمور مركز شرطة البلينا يفيد عثور الاهالى بقرية الحرجة بحرى غرب مدينة البلينا على جثة متحللة لشاب يصل عمرة من 30 إلى 40 عام ومشوه الملامح.

وتدل المؤشرات الأولية إلى أنه مات مقتولا إثر تعرضه لضربات عديدة بمنطقة الرأس أدت إلى فقدانه الوعى، تم إلقاءه بمصرف ساقية أبوسقير التى تمر بقرية الحرجة بحرى وتم ترك الجثة الى أن تحللت وبدأت تطفو فوق سطح الماء .

وتم تكليف مجموعة من إدارة المباحث الجنائية بالتنسيق مع مباحث البلينا لتحديد هوية المجنى عليه وضبط الجناة ومعرفة دوافع الجريمة.

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