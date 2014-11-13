وكيل التعليم بقنا: إحالة مديرة مدرسة السلام للتحقيق في واقعة تعدي تليمذ علي زميله بـ “موس”

أعلن عماد شاكر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا ، إنه تم إحالة مديرة مدرسة السلام الأبتدائية المشتركة بمنطقة العبابدة بمدينة قنا للتحقيق بعد واقعة قيام تلميذ بالصف الأول الأبتدائى بالاعتداء على زميلة بـ “موس” وإحداث إصابة بالوجه .

وأشار شاكر أن الشئون القانونية بإدارة قنا التعليمية ستتولى التحقيق مع مديرية المدرسة ومسئول الفصل أثناء حدوث الواقعة أضافة إلى المشرفين بالمدرسة موضحا انه سيتم توقيع عقوبات على كل من يثبت إهمالة فى هذة الواقعة أو تقصيرة بدون أستثناء لأحد ، مؤكدا أنه سيتم عمل تقرير من قبل مدير الإدارة التعليمية لرفعه والبت فيه لأتخاذ قرار مناسب بشأن الواقعة .

كان أحمد على محمد محامى والد الطفل ” على ” 6 سنوات التلميذ بالصف الأول الأبتدائى بمدرسة السلام الأبتدائية المشتركة ، قد تقدم ببلاغ بقسم شرطة قنا حمل رقم 70 أحوال ضد مديرة المدرسة يتهمهما بالإهمال والتقصير فى حماية التلاميذ بالمدرسة عقب أصابة نجلة بجرح طولة 5 سم بالوجة ، نتيجة لقيام زميله بالفصل بالتعدى عليه بالضرب مستخدما ” موس” داخل الفصل وطالب بالتحقيق مع المسئولين بالمدرسة .