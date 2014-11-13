الجيش يضبط 26 إرهابى بـ4 محافظات بينهم عضو مجلس شورى أنصار بيت المقدس

قال القوات المسلحة إنها يوم أمس الأربعاء من تنفيذ عدد من الضربات الناجحة ضد العناصر الإرهابية والإجرامية بمحافظات شمال سيناء – الإسماعيلية – بورسعيد – الدقهلية.

وقال المتحدث العسكرى عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك” إن الحملات الأمنية أسفرت عن ضبط عدد (26) فرد من العناصر الإرهابية والإجرامية من بينهم المدعو / عواد رضوان غانم حسن (عضو مجلس شورى جماعة أنصار بيت المقدس الإرهابية) .

ضبط وتدمير عربة ملاكى (فيرنا) وعدد (4) دراجة بخارية بدون لوحات معدنية وتستخدم فى تنفيذ العمليات الإرهابية ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية، تدمير 6 عشش خاصة العناصر الإرهابية، تدمير 9 فتحات نفق جديدة.

يأتى هذا استكمالاً لخطة القوات المسلحة فى معاونة أجهزة وزارة الداخلية لمجابهة الأعمال الإرهابية والإجرامية فى سيناء وعلى كافـة الاتجاهات الإستراتيجية.