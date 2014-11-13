القبض على مسجل خطر بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالمنوفية

تمكن، ضباط مباحث قسم شرطة منوف بمحافظة المنوفية، من إلقاء القبض على عاطل مسجل خطر أثناء دورية أمنية بشوارع المدينة ومبادرة القوات بإطلاق أعيرة نارية خرطوش، وتم مطادرته والسيطرة عليه وإصابته بطلق ناري بالقدم اليسرى، وعُثر بحوزته على سلاح ناري وكمية من المخدرات.

تلقى اللواء ممتاز فهمي إخطارًا من مأمور قسم منوف، يفيد أنه أثناء قيام الملازم أول محمد جلال ياسين والملازم أول محمد زناتي من وحدة البحث الجنائى بقسم منوف بتفقد الحالة الأمنية بشارع ترعة السرساوية دائرة القسم , شاهدوا المدعو أحمد طارق عامر 19 سنة عاطل ومقيم بمدينة منوف ومدرج جنائيًا وسبق اتهامه في قضيتين “سرقة مسكن – مخدرات “وعند مشاهدة القوات قام بإطلاق عيار نارى من فرد خرطوش بحوزته تجاه القوات وحاول الهرب .

قامت القوات بمطاردته وأطلقت عدد من الأعيرة النارية في الهواء أصابت أحدهم بالقدم اليسرى , تم القبض على المتهم وتبين بحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 وعدد وطلقتين من ذات العيار و6 قطع لمخدر الحشيش وسلاح أبيض سنجة ومبلغ مالى قدرة 755جنيهًا.

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع, تم تحويل المتهم لمستشفى منوف لإصابته وتعين الحراسة اللازمة.

وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 8747جنح قسم منوف لسنة 2014 م .