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“عصفور” و”مي آل خليفة” يفتتحان فعاليات أيام الثقافة البحرينية بالأعلی للثقافة

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“عصفور” و”مي آل خليفة” يفتتحان فعاليات أيام الثقافة البحرينية بالأعلی للثقافة “عصفور” و”مي آل خليفة” يفتتحان فعاليات أيام الثقافة البحرينية بالأعلی للثقافة

وزير الثقافة الدكتور جابر عصفور

افتتح الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة، و الشيخة مي آل خليفة وزيرة الثقافة البحرينية ، فعاليات الأيام الثقافية البحرينية بالمجلس الأعلي للثقافة ، والتي بدأت اليوم الخميس، وتستمر علی مدی 3 ايام.

وأكد عصفور أن الشيخة مي آل خليفة محاربة صلبة في معركة التنوير، لأنها المرأة التي علمتنا أن ننظر للأمام، ولا مفر ولا مناص الا أن ننظر للأمام والا تحولنا إلى حجر ممسوخ كريه .

من جانبها.. أكدت الشيخة مي آل خليفة أن التي تعلمنا منها الكثير ، مصر الكبيرة التي علمتنا أن نؤمن بأن الثقافة فعل مقاومة خاصة في هذه الفترة الاستثنائية ، ولابد أن نفتح بوابة الأمل عبر نشاط ثقافي من خلال أجمل شعراء البحرين خير سفراء لنا وهم أجمل شعراء وفنانين البحرين فهم دائما خير سفير لنا .

وأعلن الناقد الادبی الدكتور صلاح فضل رئيس لجنة جائزة البحرين للكتاب عن فوز الكاتب أشرف ابراهيم عن كتابه ” الفن بناء ” بالجائزة بعنوان ” دور الفن في تقدم المجتمعات”.. مشيرا الی انه كان قد تقدم للجائزة 25 كتابا في مختلف الموضوعات .

ومن المقرر ان يواصل الدكتور جابر عصفور والشيخة مي آل خليفة استكمال فعاليات الأيام الثقافية البحرينية بإفتتاح معرض فن تشكيلي لعدد من الفنانين البحرينيين بقاعة محسن شعلان بمتحف الفن الحديث و حضور الحفل الفني لفرقة محمد بن فارس علي مسرح الجمهورية مساء اليوم.

أ ش أ

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