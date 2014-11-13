ضبط طن و397 كيلو من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومصنع بدون ترخيص بالمنيا

تمكنت حملة تموينية مكبرة من مباحث تموين مركز شرطة ملوي ومفتشي التموين وعدد من قوات الأمن من ضبط طن و397كيلو جرام من المواد الغذائية منتهية الصلاحية.

أوضح التقرير الذي تم عرضه على اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا ، أن الحملة أسفرت عن ضبط طن و397كيلو جرام من المواد الغذائية ناقص الوزن ومنتهية الصلاحية و400 بطاقة تموينية بالرقم السري الخاص بها و 275 استمارة خاصة بالبطاقات التموينية و50 ك أكياس فارغة مختلفة معدة للتعبئة بحوزة تاجر تمويني بقرية الشيخ شبيكة بمركز ملوي وقد تحرر عن الواقعة محضر رقم 20753 جنح مركز ملوي لسنة 2014.

يذكر أن التاجر كان يقوم بتجميع السلع التموينية المنصرفة للمواطنين من قبل وزارة التموين على البطاقات التموينية وبيعها بالسوق السوداء مع تجميع كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر( سكر ـ زيت ـ أرز ) منتهى الصلاحية وإعادة تعبئتها وتغليفها بمنزله بعبوات ناقصة الوزن وتقليد علامات تجارية خاصة بشركات ، وتسليمها للمواطنين باعتبارها الحصص التموينية المقررة والمحظور بيعها داخل المحلات كما قام بتجميع عدد من البطاقات التموينية واستمارات لعمل بطاقات تموينية .

كما تمكنت حملة تموينية مكبرة من ضبط مصنع بدون ترخيص لتعبئة وتقليد العلامات التجارية والماركات المشهورة من الشاي والألبان البودرة بالطريق الزراعي المنيا وأسيوط بمدخل مدينة ملوي .

حيث تمكنت الحملة من ضبط 200كرتونة شاى , و96 كرتونة لبن بودرة مجهولة المصدر وبدون بيانات, و 5 زجاجات الوان صناعية ومكسبات طعم مجهولة المصدر وزن الواحدة لتر , و ماكينة تغليف , و ماكينة تعبئة , و20 كيلو شاي سايب مجهول المصدر معد للتعبئة .

وتم سحب عينات من الشاي والألبان المضبوطة بمعرفة مفتشي الأغذية لإرسالها للمعامل المركزية بوزارة الصحة لبيان مدى صلاحيتها من عدمه.

و شدد المحافظ على مدير مديرية التموين ومباحث التموين ، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع تكثيف الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومحاربة جشع التجار والتصدي للمخالفين وتغليظ العقوبات، مشيرًا إلى أنه لا تهاون مع أي مخالف .