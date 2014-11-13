وزير التربية والتعليم: تخصيص نسبة مرنة مستقلة في الجامعات لخريجي مدارس النيل

التقى الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، اليوم الخميس، الدكتور عبد الوهاب الغندور الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، ومديري مدارس النيل الدولية الخمسة على مستوى الجمهورية : رشا عوض مديرة فرع المنيا، نجوى حسن مديرة فرع العبور، عماد العجان مدير فرع بورسعيد،أحمد عبد الوهاب مدير فرع السادس من أكتوبر، وسيف الدين مبارك مدير فرع قنا .

أكد الوزير أن الهدف من اللقاء هو الاستماع إلى كافة المشاكل الخاصة بكيان مدارس النيل، والاستجابة لمطالب العاملين وطمأنة أولياء أمور الطلاب والرد على كافة تساؤلاتهم، والقضاء على مخاوفهم فيما يتعلق بمستقبل أبنائهم، لافتا إلى أن مدارس النيل قيمة كبيرة ونوعية متميزة من التعليم.

وقال إنه قد تم الاتفاق مع وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات على تخصيص نسبة مرنة مستقلة في الجامعات لخريجي مدارس النيل، كالنسبة التي تم تخصيصها لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

واستجاب الوزير لمطالب مديري المدارس الخاصة باعتماد مناهج اللغة العربية والدراسات الاجتماعية، بالإضافة إلى اعتماد الشهادات الخاصة بكافة الصفوف الدراسية بالفروع الخمسة.

ووافق الوزير على تسجيل طلاب مدارس النيل على موقع وزارة التربية والتعليم، أسوة بكافة طلاب المدارس .

وأكد الوزير أنه سيتم إصدار كتاب دوري جديد خاص بمدارس النيل، يتم النص فيه بوضوح على أن مدارس النيل “مدارس مصرية حكومية ذات طابع دولي”، حتى يسهل التحويل منها إلى المدارس الحكومية في حالة الرغبة في ذلك.

كما سيتم الإشارة في هذا الكتاب إلى كافة النقاط التي يمكن أن تكون محل خلاف، أو تثير أي مخاوف فيما يتعلق بهذه المدارس.

ووعد بالحل الفوري لمشكلة بعض معلمي هذه المدارس، الذين لا يحصلون على الحد الأدنى للأجور وهو 1200 جنيه شهريا، مشيرا إلى أن هذا حقهم ولابد أن يحصلوا على الحد الأدنى.

كما وعد سيادته بالنظر في الشكوى الخاصة بعدم حصول بعض المعلمين على الزيادات السنوية التي يحصل عليها غيرهم، مشيرا إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى بعض الوقت، ولكن سيكون محل دراسة.

وردا على الشكوى الخاصة بانخفاض مجاميع طلاب مدارس النيل في الثانوية العامة، مما يمثل عائقا أمام دخولهم كليات الطب والهندسة، أكد الوزير أنه سيتم عمل معادلة للمجاميع، كالمعادلة التي تتم بالنسبة لمدارس المتفوقين، وذلك بالنظر إلى الحد الأدنى الذي تطلبه الكلية، لأن الدراسة ونظم التقييم بهذه المدارس تختلف عن غيرها من المدارس.

وفي ختام اللقاء قدم مديرو المدارس الشكر للوزير على الاستجابة السريعة لمشاكلهم، لافتين إلى أن ما تم في اجتماع اليوم من تجاوب وتوضيح للكثير من الأمور سيسهم بشكل واضح في طمأنة أولياء الأمور، والحفاظ على كيان هذه المدارس.

أ ش أ