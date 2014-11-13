أخبار عاجلة

أهالي يقطعون الطريق الزراعي في قنا -
محافظ القليوبية يعتمد 7 ملايين جنيه لتطوير وتجميل شارع 15 مايو في شبرا الخيمة -
أسامة كمال: الدول تُبنى بـ«التبرعات والفكة» -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

سفير مصر بالكونغو: تسليم قلادة الأمم المتحدة لـ140 عنصر من الشرطة المصرية

Google+ Print
سفير مصر بالكونغو: تسليم قلادة الأمم المتحدة لـ140 عنصر من الشرطة المصرية سفير مصر بالكونغو: تسليم قلادة الأمم المتحدة لـ140 عنصر من الشرطة المصرية

السفير هانى صلاح

صرح هاني صلاح سفير جمهورية العربية لدي الكونغو الديمقراطية، بأن نائب مفوض الأمم المتحدة للشرطةUNPOL قد قام بتكريم عناصر الشرطة المصرية التابعة لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في الكونغو الديمقراطية “المونسكو”، حيث تم تسليم قلادة الأمم المتحدة إلي 140 عنصر من الشرطة المصرية المساهمة في بعثة الأمم المتحدة.

وأوضح صلاح أن نائب مفوض شرطة الأمم المتحدة, قد أشاد خلال حفل التكريم, بأداء وانتظام ومهنية عناصر الشرطة المصرية المشاركة في البعثة الأممية.

وأستعرض دورهم الفعال والحيوي وجهودهم في إقرار السلام والنظام العام في شرق الكونغو الديمقراطية, وحماية ومساعدة السكان المدنيين , ومساعدة البعثة الأممية لتقديم مساعدات إنسانية, وبناء قدرات الكوادر الشرطية الكونجولية، حيث تتركز عناصر الشرطة المصرية في إقليم جنوب كيفو في شرق الكونغو.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب

عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب

مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة

مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة

مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي

مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي

مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى

مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى