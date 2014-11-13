سفير مصر بالكونغو: تسليم قلادة الأمم المتحدة لـ140 عنصر من الشرطة المصرية

صرح هاني صلاح سفير جمهورية مصر العربية لدي الكونغو الديمقراطية، بأن نائب مفوض الأمم المتحدة للشرطةUNPOL قد قام بتكريم عناصر الشرطة المصرية التابعة لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في الكونغو الديمقراطية “المونسكو”، حيث تم تسليم قلادة الأمم المتحدة إلي 140 عنصر من الشرطة المصرية المساهمة في بعثة الأمم المتحدة.

وأوضح صلاح أن نائب مفوض شرطة الأمم المتحدة, قد أشاد خلال حفل التكريم, بأداء وانتظام ومهنية عناصر الشرطة المصرية المشاركة في البعثة الأممية.

وأستعرض دورهم الفعال والحيوي وجهودهم في إقرار السلام والنظام العام في شرق الكونغو الديمقراطية, وحماية ومساعدة السكان المدنيين , ومساعدة البعثة الأممية لتقديم مساعدات إنسانية, وبناء قدرات الكوادر الشرطية الكونجولية، حيث تتركز عناصر الشرطة المصرية في إقليم جنوب كيفو في شرق الكونغو.