ظهور 6 حالات جديدة مصابة بالجديرى المائى بأسيوط

ظهرت 6 حالات جديدة بمدرسة بنى محمد الشهابية التابعة لإدارة أبنوب التعليمية فى أسيوط ، وجاء بالتقرير بأنه أثناء المرور على مدرسة بنى محمد الشهابية الإبتدائية ومتابعة حالات الإصابة بمرض الجديرى المائى ومدى ظهور حالات إصابة جديدة تبين إصابة 6حالات جديدة بالجديرى المائى بينهم 4فى الصف الأول وحالة فى السادس بالفترة الصباحية .

وقال عبد الفتاح أبو شامه وكيل مديرية التربية والتعليم بأسيوط ، بأنه تم منح الطلاب المصابين أجازة 15يوما وإخطار الإدارة الصحية بأبنوب بضرورة المتابعة المستمرة من قبل الأطباء على المدارس .