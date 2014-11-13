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“النقض” تحدد جلسة أول يناير لنظر طعن المتهم بإلقاء الأطفال من أعلي المنازل بالاسكندرية

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“النقض” تحدد جلسة أول يناير لنظر طعن المتهم بإلقاء الأطفال من أعلي المنازل بالاسكندرية “النقض” تحدد جلسة أول يناير لنظر طعن المتهم بإلقاء الأطفال من أعلي المنازل بالاسكندرية

 

صورة أرشيفية

حددت محكمة النقض برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، جلسة 1 يناير المقبل لنظر طعن 62 من أنصار الرئيس الأسبق الدكتور محمد مرسى على الأحكام الصادرة ضدهم لاتهامهم في أحداث عنف بمحافظة الإسكندرية، وعلى رأسهم صاحب الواقعة الشهيرة الخاصة بإلقاء الصبية من أعلى عقارات منطقة سيدى جابر الصادر ضده حكما بالإعدام.

وجاءت الأحكام الصادرة بحق المتهمين كالتالي: إعدام المتهم محمود حسن رمضان صاحب الواقعة الذى ظهر شاهراً علم تنظيم القاعدة، ومعاقبة 13 متهماً حضورياً بالسجن المؤبد، وسجن 8 متهمين آخرين 15 سنة مع الشغل، ومعاقبة 35 متهماً بالسجن 10 سنوات، والسجن المؤبد لخمسة متهمين غيابياً، ومعاقبة حدث بالحبس 7 سنوات، مع وضع جميع المتهمين تحت المراقبة الأمنية الشديدة لمدة 5 سنوات لكل منهم.

وأصدرت النيابة العامة قرارا بإحالة 62 متهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية، على خلفية تورطهم في أحداث العنف والبلطجة التى قام بها مؤيدو الرئيس الأسبق محمد مرسى بمنطقة سيدى جابر فى 5 يوليو الماضى، ومن بين المتهمين المتهم محمود حسن رمضان عبد النبى الذى كان يحمل العلم الأسود الخاص بتنظيم “القاعدة”، والذى اعتلى سطح أحد العقارات ومعه آخرون، وقام بقتل طفل من خلال طعنه بسكين ثم ألقى به من أعلى سطح العقار فى مشهد مروع بثته القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة وقت وقوعه.

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