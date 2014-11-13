معلومات مجلس الوزراء: 896 %ارتفاع ايرادات النقل بالسكك الحديدية خلال سبتمبر

أعلن مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ارتفاع إيرادات نقل الركاب بالسكك الحديدية خلال شهر سبتمبر الماضي بنحو896 % ليبلغ 76.7 مليون جنيه، مقابل 7.6 مليون جنيه خلال الشهر المناظر من عام 2013 بسبب توقف حركة القطارات خلال تلك الفترة .

وأوضح المركز – في نشرة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية – أن إيرادات نقل البضائع بالسكك الحديدية خلال شهر سبتمبر الماضي ارتفعت بنحو 208.1%، ليبلغ 19.1 مليون جنيه، مقابل 6.2 مليون جنيه خلال الشهر المناظر من عام 2013.

وأضافت النشرة أن عدد ركاب السكك الحديدية ارتفع خلال الفترة المذكورة 93.4 %، ليبلغ 14.7 مليون راكب، مقابل 7.6 مليون راكب خلال فترة المقارنة.

وعن حركة نقل البضائع”غير البترولية ” بحرا وجوا، أوضحت النشرة التى تلقت وكالة انباء الشرق الاوسط نسخة منها ان حركة النقل البحري خلال شهر اغسطس الماضي ارتفعت بنسبة 6.5 % لتسجل 11 مليونا و927 ألف طن مقابل 11 مليونا و200 ألف طن خلال شهر يوليو السابق عليه، بينما زادت حركة النقل البحري على أساس سنوي بنسبة 35.3 % مقارنة بشهر اغسطس 2013 والذي بلغ فيه 8 ملايين و816 آلف طن.

ولفتت النشرة إلى أن حركة البضائع المنقولة جوا زادت بنسبة 25.4% خلال شهر اغسطس من العام الجارى لتبلغ 21.7 ألف طن مقابل 17.3 ألف طن خلال شهر يوليو السابق عليه، كما زادت على أساس سنوي بنسبة 16.7% مقارنة بشهر اغسطس من العام الماضي والذي بلغ فيه 18.6 ألف طن.

وبشأن حركة الركاب المنقولين جوا من المطارات المصرية وإليها، أظهرت النشرة ارتفاع الحركة بنسبة 21.2 % خلال شهر اغسطس من العام الجاري ليسجل 3.375 مليون راكب مقابل 2.785 مليون راكب في الشهر السابق عليه.

أ ش أ