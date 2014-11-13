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معلومات مجلس الوزراء: 896 %ارتفاع ايرادات النقل بالسكك الحديدية خلال سبتمبر

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معلومات مجلس الوزراء: 896 %ارتفاع ايرادات النقل بالسكك الحديدية خلال سبتمبر معلومات مجلس الوزراء: 896 %ارتفاع ايرادات النقل بالسكك الحديدية خلال سبتمبر

مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء

أعلن مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ارتفاع إيرادات نقل الركاب بالسكك الحديدية خلال شهر سبتمبر الماضي بنحو896 % ليبلغ 76.7 مليون جنيه، مقابل 7.6 مليون جنيه خلال الشهر المناظر من عام 2013 بسبب توقف حركة القطارات خلال تلك الفترة .

وأوضح المركز – في نشرة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية – أن إيرادات نقل البضائع بالسكك الحديدية خلال شهر سبتمبر الماضي ارتفعت بنحو 208.1%، ليبلغ 19.1 مليون جنيه، مقابل 6.2 مليون جنيه خلال الشهر المناظر من عام 2013.

وأضافت النشرة أن عدد ركاب السكك الحديدية ارتفع خلال الفترة المذكورة 93.4 %، ليبلغ 14.7 مليون راكب، مقابل 7.6 مليون راكب خلال فترة المقارنة.

وعن حركة نقل البضائع”غير البترولية ” بحرا وجوا، أوضحت النشرة التى تلقت وكالة انباء الشرق الاوسط نسخة منها ان حركة النقل البحري خلال شهر اغسطس الماضي ارتفعت بنسبة 6.5 % لتسجل 11 مليونا و927 ألف طن مقابل 11 مليونا و200 ألف طن خلال شهر يوليو السابق عليه، بينما زادت حركة النقل البحري على أساس سنوي بنسبة 35.3 % مقارنة بشهر اغسطس 2013 والذي بلغ فيه 8 ملايين و816 آلف طن.

ولفتت النشرة إلى أن حركة البضائع المنقولة جوا زادت بنسبة 25.4% خلال شهر اغسطس من العام الجارى لتبلغ 21.7 ألف طن مقابل 17.3 ألف طن خلال شهر يوليو السابق عليه، كما زادت على أساس سنوي بنسبة 16.7% مقارنة بشهر اغسطس من العام الماضي والذي بلغ فيه 18.6 ألف طن.

وبشأن حركة الركاب المنقولين جوا من المطارات المصرية وإليها، أظهرت النشرة ارتفاع الحركة بنسبة 21.2 % خلال شهر اغسطس من العام الجاري ليسجل 3.375 مليون راكب مقابل 2.785 مليون راكب في الشهر السابق عليه.

أ ش أ

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