قتلى “داعش” بسد العظيم ينتمون لـ17 جنسية أجنبية وعربية

كشفت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى العراقية الخميس، عن أن قتلى جماعة “داعش” في معركة تحرير سد العظيم الإروائية ينتمون لـ17 جنسية أجنبية وعربية، مبينة أن إجمالي قتلى الجماعة بلغ 33 قتيلاً أبرزهم القيادي أبو أنس الفلسطيني.

وقال رئيس اللجنة صادق الحسيني في حديث لـ”السومرية نيوز” الخميس، إن “إجمالي قتلى تنظيم داعش في معركة تحرير سد العظيم الاروائية (80 كم شمال بعقوبة) والمناطق المحيطة بها يوم أمس الأربعاء بلغت 33 قتيلا”، موضحا أنهم “ينتمون الى 17 جنسية أجنبية وعربية وأبرزهم أبو أنس الفلسطيني أحد أبرز قادة التنظيم في حوض العظيم”.

وأضاف الحسيني أن “الأجهزة الأمنية دمرت 16 مركبة تحمل أحاديات خلال مواجهات سد العظيم، إضافة إلى ضبط مخبأ كبير للاعتدة والمتفجرات”، لافتاً إلى أن “داعش كانت تتحصن في بعض المناطق، لكن سرعة ردة فعل القوى الأمنية والحشد الشعبي ساهمت بسحق التنظيم والقضاء على عناصره”.

وكان قائد شرطة محافظة ديالى الفريق الركن جميل الشمري أعلن، مساء أمس الاربعاء ، عن مقتل 30 عنصراً من جماعة “داعش” بينهم عرب وشيشانيون في معارك عنيفة جرت في محيط سد العظيم شمال بعقوبة، فيما أكد أن من بين القتلى الوالي والمفتي الشرعي للتنظيم في حوض العظيم.

وخاضت الأجهزة الأمنية في ديالى اشتباكات عنيفة مع عناصر “داعش” في محيط سد العظيم الأروائي في مسعى لتحرير أجزاء منه ما تزال في قبضة الجماعة.

على الصعيد ذاته قتلت القوات الأمنية العراقية الخميس، المسؤول المالي لجماعة “داعش” المدعو “أبو سفيان التكريتي” شمال تكريت.

ونقل المركز الخبري الرسمي عن ضباط ميدانيون قولهم، إن “قوة أمنية نفذت صباح اليوم، عملية أمنية في حي الجهاد وسط قضاء بيجي، تمكنت خلالها من قتل الإرهابي محمد كمال التكريتي المكنى بأبو سفيان، المسؤول المالي لعصابات داعش”.