عطلة القطاع الخاص بمناسبة اليوم الوطني في الثاني من ديسمبر

تقرر أن يكون يوم الثاني من شهر ديسمبر المقبل لعام 2014 عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص في الدولة بمناسبة اليوم الوطني الـ/ 43 / .

وقد أصدر معالي صقر بن غباش وزير العمل اليوم تعميما بشأن عطلة القطاع الخاص بمناسبة اليوم الوطني الـ/ 43 / .. وذلك استنادا لأحكام المادة / 74 / من القانون الاتحادي رقم / 8 / لسنة 1980 بشأن علاقات العمل وتعديلاته والتي تنص على أن تكون إجازة اليوم الوطني يوما واحدا.

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> ورفع معالي صقر غباش إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو اعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات أصدق التهاني والتبريكات بهذه المناسبة.

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> وهنأ معاليه حكومة وشعب دولة الإمارات بهذه المناسبة سائلا المولى عز وجل أن يعيدها على دولتنا بمزيد من التقدم والازدهار.

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