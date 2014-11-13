أخبار عاجلة

فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن في مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة فريق كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

مدير Spotify يردّ على تايلور سويفت بعد حذف ألبوماتها

Google+ Print
مدير Spotify يردّ على تايلور سويفت بعد حذف ألبوماتها مدير Spotify يردّ على تايلور سويفت بعد حذف ألبوماتها

الخميس 13-11-2014 14:24

بعد أن حذفت النجمة العالميّة Taylor Swift كلّ ألبوماتها عن مستخدمي خدمة " Spotify" الموسيقيّة، كشف مدير الخدمة Daniel Ek أنّه يدافع عن مصالح الفنانين، بالرغم من أنّ فسخ عقد Swift وضع مجموعته في موقف حرج.

وقال: "أريد أن يدرك الفنّانون أنّ مصالحنا تتماشى بالكامل مع مصالحهم، فمهمّتنا تقضي برفع شأن الموسيقى".

وأضاف Daniel : تثير الخدمات المنافسة لمجموعتنا حفيظة الفنّانين، الذين يعتبرون أنّها نادراً ما تخدم مصالحهم، كما أنّها تؤثّر سلباً على مبيعات ألبوماتهم. وخلال حديثه، أكّد Daniel Ek أنّه ينبغي لأصحاب هذه النظريّة التركيز على عمليّات القرصنة، "فالقرصنة لم تجلب أيّ فلس للفنانين، في حين أنّ سبوتيفاي دفعت أكثر من ملياري دولار للمغنّين والمؤلّفين والملحنّين، وذلك منذ تأسيسها سنة 2008".

يشار إلى أنّ Taylor Swift فاجأت المستخدمين بعد حذف كلّ ألبوماتها، نتيجة اقتناعها بأنّ خدمات الاشتراكات الموسيقيّة تؤثر سلباً على مبيعات ألبوماتها، مكتفية باستخدام متجري " iTunes" و" Target" ، بهدف تحقيق أكبر قدر من الأرباح .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي