مدير Spotify يردّ على تايلور سويفت بعد حذف ألبوماتها

بعد أن حذفت النجمة العالميّة Taylor Swift كلّ ألبوماتها عن مستخدمي خدمة " Spotify" الموسيقيّة، كشف مدير الخدمة Daniel Ek أنّه يدافع عن مصالح الفنانين، بالرغم من أنّ فسخ عقد Swift وضع مجموعته في موقف حرج.

وقال: "أريد أن يدرك الفنّانون أنّ مصالحنا تتماشى بالكامل مع مصالحهم، فمهمّتنا تقضي برفع شأن الموسيقى".

وأضاف Daniel : تثير الخدمات المنافسة لمجموعتنا حفيظة الفنّانين، الذين يعتبرون أنّها نادراً ما تخدم مصالحهم، كما أنّها تؤثّر سلباً على مبيعات ألبوماتهم. وخلال حديثه، أكّد Daniel Ek أنّه ينبغي لأصحاب هذه النظريّة التركيز على عمليّات القرصنة، "فالقرصنة لم تجلب أيّ فلس للفنانين، في حين أنّ سبوتيفاي دفعت أكثر من ملياري دولار للمغنّين والمؤلّفين والملحنّين، وذلك منذ تأسيسها سنة 2008".

يشار إلى أنّ Taylor Swift فاجأت المستخدمين بعد حذف كلّ ألبوماتها، نتيجة اقتناعها بأنّ خدمات الاشتراكات الموسيقيّة تؤثر سلباً على مبيعات ألبوماتها، مكتفية باستخدام متجري " iTunes" و" Target" ، بهدف تحقيق أكبر قدر من الأرباح .