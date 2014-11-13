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وفاة الممثل وارن كلارك عن 67 عاماً

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وفاة الممثل وارن كلارك عن 67 عاماً وفاة الممثل وارن كلارك عن 67 عاماً

الخميس 13-11-2014 14:37

توفّي الممثل البريطاني Warren Clarke بعد معاناة قصيرة مع المرض، عن عمر ناهز الـ67 عاماً.

وأكّد خبر وفاة النجم، المعروف بدور Dalziel ، وكيل أعماله.

وحصل الممثل، المولود في مدينة أولدهام بمقاطعة لانكشاير، على أوّل دور له في حياته المهنيّة عام1971 ، في الفيلم المثير للجدل " A Clockwork Orange" .

ولعب Warren أدواراً متنوّعة في حياته الفنيّة، على سبيل المثال المسلسل "Coronation Street" في أواخر الستينيّات، لكنّه لم يحقق النجوميّة والأمن المالي، إلا بعد نجاح مسلسل الدراما الشرطيّة " Dalziel & Pascoe ".

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