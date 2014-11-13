وفاة الممثل وارن كلارك عن 67 عاماً

توفّي الممثل البريطاني Warren Clarke بعد معاناة قصيرة مع المرض، عن عمر ناهز الـ67 عاماً.

وأكّد خبر وفاة النجم، المعروف بدور Dalziel ، وكيل أعماله.

وحصل الممثل، المولود في مدينة أولدهام بمقاطعة لانكشاير، على أوّل دور له في حياته المهنيّة عام1971 ، في الفيلم المثير للجدل " A Clockwork Orange" .

ولعب Warren أدواراً متنوّعة في حياته الفنيّة، على سبيل المثال المسلسل "Coronation Street" في أواخر الستينيّات، لكنّه لم يحقق النجوميّة والأمن المالي، إلا بعد نجاح مسلسل الدراما الشرطيّة " Dalziel & Pascoe ".