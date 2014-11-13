رانيا يوسف: سأحصل على حقي من أحمد حلمي مهما حدث

تسير بخطى ثابتة في السنوات الأخيرة حتى أصبحت واحدة من أبرز الفنانات في الساحة العربية؛ لأنها تحرص على اختيار أدوار جريئة من قلب الحياة. وهو الأمر الذي جعلها مطلوبة لدى صنّاع الفن، رانيا يوسف التي تستضيفها "سيدتي" في هذا العدد تعيش حالة مختلفة، بعد نجاح مسلسلها الأخير «السبع وصايا»، وتتحدث عن مشكلتها مع زوجها السابق وارتباط هذه المشكلة بزوجها الحالي وعن حقيقة خضوعها لعمليات التجميل وغيرها من الأمور الفنية والخاصة

لماذا قررت مقاضاة أحمد حلمي رغم صداقتكما؟

لأنه لم يحترم اتفاقه معي على مسلسل «العميلة ميسي». وكنت متعاقدة على هذا المسلسل منذ ما يزيد عن عام. وعقدنا جلسات عمل، وبعد ذلك اكتشفت أنه يصوّر العمل مع بطلة أخرى هي بشرى. فكان لزاماً عليّ أن أقاضيه لأنه لم يتصل حتى ويقول لي إن هناك زميلة أخرى ستقوم بدور البطولة.

لكن، ألم يكن هناك نوع من الوساطة لحلّ الخلاف بينكما؟

لم يحدث أي شيء. وأنا غير مستعدة على الإطلاق لأي نوع من أنواع الوساطة لحلّ الخلاف؛ لأنني لا أنظر إلى المسلسل أو الناحية المادية كوني بطلة لمسلسلين. لكن، ما أنظر إليه هو الموقف نفسه، كيف أتعاقد على مسلسل وبعد ذلك أجده يصوّر بدوني. هذه حركة غير مقبولة على الإطلاق.

علاقتي جيدة بأولاد زوجي

حصلت على جائزة أفضل ممثلة عن فيلم «واحد صحيح»، كيف تعاملت مع هذه الجائزة؟

شعرت أنني أسير في الطريق الصحيح، وأن اختياراتي خلال الفترة الأخيرة صحيحة. ولكن، في نفس الوقت، حمّلتني مسؤولية كبيرة باختيار أفضل الأعمال حتى لا أتراجع عما حققته.

تمّ زواجك فجأة من رجل الأعمال طارق عزب، لديه استثمارات في مجال العقارات والفنادق وعمره 47 سنة وعنده ثلاثة أولاد ومنفصل عن زوجته. كيف جاء العرض بالزواج، رغم أنك كنت ترفضين الزواج في هذه الفترة؟

تعرفت إليه من خلال بعض الأصدقاء، وتأكدت من أخلاقه المتميزة عندما وجدته يعامل زوجته السابقة بمنتهى الاحترام. كما أنه وقف بجواري في أزماتي. وهو «متربي وابن ناس». وجدت أنه يخاف عليّ وهو لا يريد من ورائي مصلحة، ومعجب بي لأنه شعر أنني ظلمت. وهذا سبب اقترابنا من بعض.

هل علاقتك بأولاده جيدة؟

عنده ثلاثة أولاد. اثنان في أوروبا والثالث بعمر ابنتي. وعلاقتنا متميزة للغاية. طارق يحب أسرتي كثيراً وأنا كذلك.

هل يتدخل في عملك كفنانة أم أنه بعيد تماماً عن ذلك؟

كل ما يرغب به طارق أن يشاهدني إنسانة ناجحة وألا يتوقف هذا النجاح. وحبه لفني يجعلني أحبه أكثر، خاصة أنه يعرف قيمة الفن ويقدّر تماماً نجومية زوجته.

لهذا هاجمني زوجي السابق

لماذا هاجمك زوجك السابق المنتج محمد مختار، رغم أن علاقتكما كانت متميزة؟

لا أعلم. فوجئت بهجومه عليّ وعلى ابن زوجي محمود واتهمه بأنه يقوم بأفعال غير أخلاقية، رغم أنه شاب محترم، غير مقيم في مصر، فهو يدرس في ألمانيا، وما يدّعيه طليقي ليس له أساس من الصحة، مضيفة: «مختار ذهب بنفسه في «داهية» لأن زوجي لن يترك حقه وحق ابنه. هو يفتعل مشاكل لي لأنه منذ انفصالنا من 4 سنوات ولا يريد الإنفاق على ابنتيّ منه».

لكن، ما السبب الحقيقي للأزمة؟

هروبه من الإنفاق على ابنتيه. وطوال السنوات الماضية كنت أرفض الحديث في هذا الأمر. الحقيقة، أنني اعتدت الإنفاق على البنتين لكنني نقلتهما من مدرستهما القديمة إلى مدرسة أخرى جديدة مصروفها أكبر، وطلبت منه كأي أب أن يتحمل حتى ولو جزء من المصاريف. ولكنه رفض وقال لي حرفياً: «طالما أنك تعملين وتكسبين فانفقي على بناتك».

ما موقف زوجك الجديد من هجوم محمد مختار عليه بسبب اتهامه لابنه بأنه يعلم ابنتيك على تعاطي المخدرات عن طريق إرسال فيديوهات وصور لهما؟

زوجي اتخذ الإجراءات القانونية ضده؛ لأنه قام بسبّه ولن يتراجع عن دعواه، لكن علاقة زوجي بابنتيّ جيدة جداً.

كيف يتعامل زوجك مع المعجبين؟

بكل ودّ وذوق، ولا يمكن أن يغضب أحداً، لأنه يعرف أنه كلما ازدادت شعبية النجم زاد معجبوه.

البعض يرى أنك انطوائية وغير اجتماعية لعدم ظهورك في المناسبات بشكل مكثّف، ما ردك؟

لست انطوائية على الإطلاق، ولكنني أحب بيتي كثيراً، وعندما أكون في التصوير، لا أرى ابنتيّ بشكل مكثف. ولذلك، أرغب في تعويضهما عن فترات الغياب بالتواجد معهما أطول فترة ممكنة. لكن، عندما تتم دعوتي لمناسبة ألبّي الدعوة، وعلاقتي جيدة بكل زملائي، خاصة أنني لا أفضّل على الإطلاق الدخول في صراعات. وأحب كثيراً الحياة بدون مصادمات؛ لأنني أرى أن الدخول في مشكلات يتسبب دائماً في تضييع الوقت وانشغال الفنان بهذه الأمور لن يجعله يتقدم خطوة واحدة مع رانيا بعيداًعن الفن

ما هو أسعد أيام حياتك؟

عندما تقابلت مع زوجي الحالي؛ لأنني شعرت أنني وجدت الرجل المناسب الذي يقدّرني ويحترمني، وكنت أتمنى أن نتقابل منذ فترة.

ما حلم رانيا الذي لم يتحقق؟

تصدّر شبّاك التذاكر في السينما، وهذا ما أسعى إليه خلال الفترة القادمة.

هل تحبين الحرية المطلقة مثل بعض النجمات؟

لا توجد حرية مطلقة. ولكن، توجد حرية يحق للشخص من خلالها أن يعيش بشكل كريم.

هل تحبين السفر وأي البلدان تفضلينها؟

أعشق السفر، وأحب كثيراً فينيسيا وباريس وجزر الكاريبي وشرم الشيخ وساحل البحر الأحمر

لا أنام جيداً

ما الذي ينقص رانيا؟

لا أنام جيداً، والحمد لله على كل حال. لكنني أسعى لتأمين بيت لابنتيّ، هذا على المستوى الشخصي. أما على المستوى الفني، فأتمنى أن أحظى بالبطولة المطلقة