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ماذا علّق عادل إمام على خبر تكريمه في مراكش؟

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ماذا علّق عادل إمام على خبر تكريمه في مراكش؟ ماذا علّق عادل إمام على خبر تكريمه في مراكش؟

الخميس 13-11-2014 15:39

بعد إعلان القائمين على مهرجان مراكش الدولي في المغرب في دورته الـ 14 والتي ستنطلق فعالياته في الخامس من ديسمبر المقبل، عن تكريم الفنان المصري عادل إمام، أكد الزعيم على هذا الاختيار لـ"سيدتي نت" أنها ليست المرة الأولى التي يزور فيها المغرب التي زارها أكثر من مرة، من قبل وشارك أيضاً في مراكش وكرّم هناك والتقى بالعديد من النجوم العالميين مثل الجميلة شارون ستون وجولييت بينوش و ماريون كوتيار، وأشار إلى أنه بعد إبلاغه بخبر التكريم شعر بسعادة لأنه يحب الجمهور المغربي ولا ينسى أنه في أخر زيارة له إلى مراكش رقص فرحاً بسبب استقبال الجمهور له، وأنهى كلامه قائلاً إنه في المغرب لا يشعر بأي غربه بل يشعر أنه بين أهله وأصدقائه.

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سيدتي