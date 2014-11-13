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الإفراج عن زوج الإعلامية منى أبو حمزة

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الإفراج عن زوج الإعلامية منى أبو حمزة الإفراج عن زوج الإعلامية منى أبو حمزة

الخميس 13-11-2014 15:50

بعد توقيفه مدّة سبعة أشهر خضع خلالها لعمليتين في شرايين القلب، أصدرت الهيئة الإتهامية في بيروت برئاسة القاضية ندى دكروب قرارا قضى بإطلاق سراح رجل الأعمال بهيج أبو حمزة زوج الإعلامية منى أبو حمزة، في قضية الحسابات المالية في احدى المصارف اللبنانية.
وكان قاضي التحقيق الأول في بيروت القاضي غسان عويدات قد اصدر قراره الظني في هذه القضية، وأحال ابو حمزة على القاضي المنفرد الجزائي في بيروت للمحاكمة، ووافق عويدات على تخلية سبيله بكفالة مالية قدرها 20 مليون ليرة لبنانية، واستأنف ابو حمزة القرار لدى الهيئة الاتهامية التي افرجت عنه في هذه القضية.

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