هذه هي ردّة فعل كاني ويست على تعرّي كيم كاردشيان

رغم الانتقادات الكثيرة التي تعرّضت لها نجمة تلفزيون الواقع Kim Kardashian، بعد تعرّيها لصالح مجلّة " Paper"، إلا أنّها كانت فرصة لتتأكّد من أنّ زوجها النجم Kanye West رجل منفتح، ويدعمها دائماً.

وقد أكّد مغنّي الراب دعمه قرار زوجته بالتعرّي على غلاف مجلة " Paper"، بعد الانتقادات التي نالتها، عبر إعادة نشر صورتها العارية عبر حسابه على موقع "Twitter" مكتفيا بكتابة: "كلّ يوم"، في إشارة منه إلى دعمه الدائم لها.

وكانت Kim قد ظهرت على غلاف المجلة بظهرها ومؤخّرتها العاريين تماماً، إلا من طبقة من الزيت اللامع، في عدد المجلة لشتاء 2014.

ومن أهم المنتقدين لها كانت المطربة الشابّة Lorde، حيث اعتبرت أنّ تصرفات Kim لا تتناسب مع كونها أمّاً ، إذ كتبت لها على حسابها بموقع "Twitter" كلمة واحدة فقط، "أمّ"!..

يُذكر أنّها ليست المرّة الأولى التي تتعرّى فيها Kim Kardashian على غلاف إحدى المجلات، إذ كافأت نجمة تلفزيون الواقع مجلة GQ بجلسة تصوير عارية لصالحها، بعدما منحتها لقب "إمرأة 2014"، كما سبق أن تعرّت أيضاً على غلاف مجلة "Playboy" الإباحيّة عام 2007.

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