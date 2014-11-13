أصبحت الدراما التركية الناجحة بتركيبتها الرومانسية في السنوات الأخيرة جزءًا لا يتجزأ من حياة ملايين المشاهدين العرب، وأصبح لنجوم الدراما حصة من محبتهم. فنرى المشاهدين ينحازون لهذا الممثل أو ذاك سواء لجماله أو لإجادته جذبهم وإقناعهم بتمثيله. فمن أكثر هؤلاء النجوم رشاقة وجاذبية في العالم العربي؟

أنجين أكيوريك (كريم)/ طوله: 187 سم/ وزنه: 83 كلغم.

بوغرا غولسوي (مراد)/ طوله: 175 سم/ وزنه: 72 كلغم.

شاتاي أولسوي (أمير)/ طوله: 191 سم/ وزنه: 86 كلغم.

كيفانش تاتليتوغ (مهند)/ طوله: 190 سم/ وزنه: 74 كلغم.

أوزان جوفين (رستم باشا)/ طوله: 175 سم/ وزنه: 67 كلغم.

أوزجان دنيز (حسام)/ طوله: 180 سم/ وزنه: 75 كلغم.

تولجا كاريل (آوس)/ طوله: 181 سم/ وزنه: 78 كلغم.

تولجاهان سايشمان (جلنار)/ طوله: 187 سم/ وزنه: 78 كلغم.

نجاتي شاشماز (مراد علم دار)/ طوله: 173 سم/ وزنه: 74 كلغم.

نجات أشلر (عمران)/ طوله: 183 سم/ وزنه: 67 كلغم.

أوكان يالابيك (إبراهيم باشا)/ طوله: 178 سم/ وزنه: 69 كلغم.

أونور صيلاك (رأفت)/ طوله: 178 سم/ وزنه: 70 كلغم.

محمد عاكف الأكورت (جودت آغا)/ طوله: 189 سم/ وزنه: 80 كلغم.

محمد أسلانتوغ (سليم)/ طوله: 179 سم/ وزنه: 67 كلغم.

محمد جونسور (الأمير مصطفى)/ طوله: 177 سم/ وزنه: 62 كلغم.

متي هوروز أوغلو (سهيل)/ طوله: 179 سم/ وزنه: 72 كلغم.

مراد يلدريم (أمير)/ طوله: 177 سم/ وزنه: 67 كلغم.

كينان أميرزالي أوغلو (إيزل)/ طوله: 189 سم/ وزنه: 84 كلغم.

خالد آرغنش (السلطان سليمان)/ طوله: 182 سم/ وزنه: 67 كلغم.

بولنت آينال (يحيى)/ طوله: 184 سم/ وزنه: 80 كلغم.

بوراك أوزتشيفيت (بالي بيك)/ طوله: 184 سم/ وزنه: 78 كلغم.

جانسل ألتشين (مراد)/ طوله: 182 سم/ وزنه: 69 كلغم.

أركان بيتكايا (القبطان علي)/ طوله: 189 سم/ وزنه: 78 كلغم.

مراد أونالميش (ماهر)/ طوله:192 سم/ وزنه:87 كلغم.

ميرت فيرات (أمير- حسين)/ طوله:170 سم/ وزنه:65 سم.

إيلكر أكسوم (علي)/ طوله:173 سم/ وزنه:73 كلغم.

بوراك حقي (علي)/ طوله: 187 سم/ وزنه:67 كلغم.

شكرو أوزيلديز (وسام)/ طوله:186 سم/ وزنه:80 كلغم.

<a href="http://polldaddy.com/poll/8428939/">من هو الممثل التركي الأكثر رشاقة ووسامة في العالم العربي؟</a>