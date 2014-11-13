الزمالك يقاطع منتجات لابوار ومقاهي بينوس

أعلن نادي الزمالك في بيان رسمي له عن مقاطعة كافة منتجات صلاح دياب مالك المصري اليوم بسبب الإساءات التي وجهها للنادي بحسب ما أشار البيان.

وتأتي أبرز هذه المنتجات سلسلة مقاهي بينوس وكذلك منتجات لابوار.

وقال الزمالك في بيانه "يعلن نادي الزمالك وجماهيره المقاطعة التامة لمنتجات ومحلات بينوس ولابوار وذلك للتعدي السافر غير المقبول من مالكها رجل الأعمال المدعو صلاح دياب وسبه وإساءته الصريحة علنا لكيان نادي الزمالك".

وأضاف " ويأتي هذا القرار كأقل رد على كل من تسول له نفسه التطاول على نادي الزمالك و مجلس إدارته وجماهيره".

وكانت الأزمة بين الطرفين قد ظهرت بعد الحوار الذي أجراه عمر جابر لاعب الفريق مع المصري اليوم والتي أعلن فيها مدافع الزمالك مساندته لأولتراس وايت نايتس التي دخلت في خلافات كبيرة مع مرتضى منصور.