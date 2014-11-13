أفضل 5 مستحضرات تجميل لدى المدونة دانا وولي

هي Dana Wolley من عاشقات الموضة، تحب القطع النادرة "الفينتج" vintage، وأنيقة جداً. كذلك هي مؤسسة إكسسوارات "وايد فينتج" Wayed Vintage. ستقدّم لك تفاصيل إطلالة ماكياجها والمستحضرات التي تستعملها فاعرفي المزيد:

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بودرة الخدود"بلامب سايروب580" 580 Plump Syrup: تتمتّع هذه البودرة باللون الزهريّ المثاليّ غير الداكن وغير الباهت. يمكنك وضع بودرة الخدود هذه يومياً فتمنحك إشراقة فوريّة، لأنّها طبيعيّة للغاية ما يجعلها مناسبة للاستخدام اليوميّ.

ماسكارا"لاش أوفر" Lash Over:

إنّها واحدة من أفضل أنواع الماسكارا التي استخدمتها من حيث تطويل الرموش وتكثيفها. أحبّ أن تبرز كلّ شعيرة من شعيرات رموشي وألّا تتكتّل بعضها مع بعض، وهذه الماسكارا مثاليّة لهذه المهمّة.

أحمر الشفاه"ليب ستاك" Lip Stuck بتدرّج "سوماك سبايس"Sumac Spice:

بدأت أضع هذا الملمّع أحمر اللونين منذ يومين ولا أنفكّ أتلقّى المجاملات عليه. يتمتّع بالتدرّج المناسب من اللون الأحمر ويدوم طوال النهار فلا حاجة لإعادة تثبيته، كما أنّ فرشاته تمنحك تطبيقاً دقيقاً للغاية.

طقم"ماستر برو" Master Brow:

أثار طقم رسم الحاجبين إعجابي لأنّني نادراً ما أجد واحداً يتضمّن اللون الذي يناسبني. أتجنّب تدرّجات اللون البنيّ لأنّ شعيرات حاجبيّ حادّة السواد، لذلك وجدت البودرة بلون الـ " Espresso" مثاليّة. كما أنّ الفرشاة المتوفّرة داخل الطقم رائعة لأنّها تسمح لك بتغيير شكل حاجبيك كلياً مع الحفاظ على مظهرهما طبيعياً.

سائل تحديد العينين"بيور إنك لاينر" Pure Ink Liner:

من المستحضرات الأخرى المفضّلة لدي سائل تحديد العينين. أملكه باللون الأزرق لكنّني سأشتري الألوان كلّها من دون شكّ. إنّه واحد من أفضل سوائل تحديد العينين التي استخدمتها في حياتي لأنّه يجعل رسم ماكياج عيون القطط سهلاً للغاية. لقد استغرقني رسم ماكياج عيون القطط الكلاسيكيّ دقيقتين بينما كنت أمضي وقتاً أطول بكثير لدى استخدام المنتجات الأخرى!

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