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الفيفا يؤكد براءة قطر من دفع رشوة لتنظيم مونديال 2022

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الفيفا يؤكد براءة قطر من دفع رشوة لتنظيم مونديال 2022 الفيفا يؤكد براءة قطر من دفع رشوة لتنظيم مونديال 2022

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" براءة قطر من الاتهامات التي وجهت لها بدفع رشوة من أجل الفوز بتنظيم كأس العالم 2022.

وكان الفيفا قد فتح تحقيقا في الادعاءات ضد قطر وروسيا وأبرزها من الاتحاد الإنجليزي اتهمت البلدين المستضيفتين لمونديالي 2018 و2022 بدفع رشوة للحصول على حق التنظيم.

ونشر القاضي الألماني هانز يواكيم إيكرت رئيس الغرفة القضائية التابعة للجنة الأخلاقية بالفيفا النتائج الأولية للتحقيقات والتي أثبتت براءة قطر وروسيا من الادعاءات ضدهم.

وأكد التقرير على أن قطر وروسيا فازتا بحق تنظيم المونديالين المقبلين بنزاهة مشيرا إلى أن الاتهامات كانت على نطاق محدود جدا.

وفازت روسيا بتنظيم مونديال 2018 بعد أن تفوقت على إنجلترا والتنظيم المشترك بين هولندا وبلجيكا وكذلك إسبانيا والبرتغال، كما تفوقت قطر على أمريكا في سباق تنظيم مونديال 2022.

ونفى التقرير تورط القطري محمد بن همام عضو اللجنة التنفيذية في أي رشاوي لتنظيم المونديال، مشيرا إلى أن إيقافه مدى الحياة من قبل الفيفا كان بسبب تورطه في رشاوي للفوز بمقعد رئاسة الفيفا أمام بلاتر في 2011.

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