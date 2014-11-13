أخبار عاجلة

فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن في مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة فريق كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

المجتمعات العمرانية”: طرح 9 مناقصات في “القاهرة الجديدة” و”العاشر من رمضان”

Google+ Print
المجتمعات العمرانية”: طرح 9 مناقصات في “القاهرة الجديدة” و”العاشر من رمضان” المجتمعات العمرانية”: طرح 9 مناقصات في “القاهرة الجديدة” و”العاشر من رمضان”

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

تطرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، 9 مناقصات عامة، فى مدينتى القاهرة الجديدة، والعاشر من رمضان، فى إطار تطوير وتنمية المدن.

وقال المهندس كمال فهمى نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لتنمية وتطويرالمدن، إن جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، سيطرح 7 مناقصات بين الشركات المسجلة بالإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، وهى: أعمال تنفيذ الرى للمسطحات الخضراء بمياه الصرف الصحى المعالجة ثلاثياً للحى الحادى عشر، وتنفيذ أعمال تنسيق الموقع العام للمجاورة رقم 4 بالمرحلة الأولى الحى الأول، و تنفيذ أعمال تنسيق الموقع العام للمجاورة رقم 6 بالمرحلة الأولى الحى الأول، وتنفيذ أعمال تنسيق الموقع العام للمجاورة رقم 8 بالمرحلة الأولى الحى الأول، فضلا عن تنفيذ أعمال تنسيق الموقع العام للمجاورة رقم 19 بالمرحلة الأولى الحى الثالث، وتنفيذ أعمال تنسيق الموقع العام للمجاورة رقم 21 بالمرحلة الأولى الحى الثالث، و تنفيذ أعمال تنسيق الموقع العام للمجاورة رقم 23 بالمرحلة الأولى الحى الثالث.

وأضاف فهمى أن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيطرح مناقصتين، هما: مشروع تشغيل وصيانة وحراسة شبكة إنارة منطقتى “الياسمين 2 – غرب الياسمين” بالتجمع الأول بالمدينة، وأعمال التشغيل والصيانة والحراسة لشبكة إنارة المجاورات “12-13-14-15″ بالتجمع الأول بالمدينة.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل