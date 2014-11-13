المجتمعات العمرانية”: طرح 9 مناقصات في “القاهرة الجديدة” و”العاشر من رمضان”

تطرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، 9 مناقصات عامة، فى مدينتى القاهرة الجديدة، والعاشر من رمضان، فى إطار تطوير وتنمية المدن.

وقال المهندس كمال فهمى نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لتنمية وتطويرالمدن، إن جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، سيطرح 7 مناقصات بين الشركات المسجلة بالإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، وهى: أعمال تنفيذ شبكة الرى للمسطحات الخضراء بمياه الصرف الصحى المعالجة ثلاثياً للحى الحادى عشر، وتنفيذ أعمال تنسيق الموقع العام للمجاورة رقم 4 بالمرحلة الأولى الحى الأول، و تنفيذ أعمال تنسيق الموقع العام للمجاورة رقم 6 بالمرحلة الأولى الحى الأول، وتنفيذ أعمال تنسيق الموقع العام للمجاورة رقم 8 بالمرحلة الأولى الحى الأول، فضلا عن تنفيذ أعمال تنسيق الموقع العام للمجاورة رقم 19 بالمرحلة الأولى الحى الثالث، وتنفيذ أعمال تنسيق الموقع العام للمجاورة رقم 21 بالمرحلة الأولى الحى الثالث، و تنفيذ أعمال تنسيق الموقع العام للمجاورة رقم 23 بالمرحلة الأولى الحى الثالث.

وأضاف فهمى أن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيطرح مناقصتين، هما: مشروع تشغيل وصيانة وحراسة شبكة إنارة منطقتى “الياسمين 2 – غرب الياسمين” بالتجمع الأول بالمدينة، وأعمال التشغيل والصيانة والحراسة لشبكة إنارة المجاورات “12-13-14-15″ بالتجمع الأول بالمدينة.

أ ش أ