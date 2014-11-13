ضبط شابان يبيعان تذاكر مزورة لحفل الفنان محمد منير بمدينة 6 أكتوبر

تمكنت قوات الأمن بالجيزة من القبض على شابين بحوزتهما عشرات التذاكر المزورة لحفل الفنان محمد منير المقرر اقامتها اليوم الخميس بمدينة السادس من اكتوبر.

واعترف المتهمان أمام العميد رأفت الحلوانى مأمور قسم ثان أكتوبر والمقدم فوزى عامر رئيس المباحث، بتزوير التذاكر لبيعها للمواطنين على أنها تذاكر حقيقة لجمع مزيد من المال، وأحالهما اللواء كمال الدالى مدير أمن الجيزة للنيابة.

يذكر أن جامعة الاهرام الكندية تقيم اليوم الخميس حفلا غنائيا تحت رعاية وكالة الأهرام للإعلان يحييه الفنان محمد منير، فى إطار استعدادت الجامعة للاحتفال بالعام الدراسى الجديد.