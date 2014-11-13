ضبط 182 «قيادة تحت تأثير المخدر» خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة للمرور، بالاشتراك مع إدارات المرور، بمختلف مديريات الأمن، الخميس، حملات مرورية وانضباطية مكثفة، بالشوارع وعلى الطرق السريعة.

تمكنت الحملات، خلال 24 ساعة، بحسب بيان لوزارة الداخلية، من ضبط 16676 مخالفة مرورية متنوعة منها 798 مخالفة تجاوز سرعة، رادار، و182حالة إيجابية من قائدي المركبات تحت تأثير المواد المخدرة، ورفعت الحملات 8 دراجات بخارية متروكة بالميادين والشوارع.

وقال بيان الوزارة: «تأتي الحملات تنفيذاً لتوجيهات الوزير، اللواء محمد إبراهيم، بتكثيف الحملات المرورية، على جميع الطرق والميادين لفرض الانضباط المروري».