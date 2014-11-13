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إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالمنفوية

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إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالمنفوية إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالمنفوية

أرشيفية

أصيب 5 اشخاص باصابات بالغة فى حادث تصادم بالطريق الزراعى السريع ” القاهرة – الاسكندرية ” أمام قرية الروضة التابعة لمركز بركة السبع ؛ تم نقل المصابيين الى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة .

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير امن المنوفية اخطارا من رئيس مباحث بركة السبع يفيد بحادث تصادم ومصابيين بالطريق الزراعى السريع ” القاهرة – الاسكندرية ” .

بالانتقال تبين انقلاب سيارة أجرة قيادة مجدى عبد الحكيم 37 سنة سائق نتيجة انفجار الاطار الامامى الايسر للسيارة واختلال عجلة القيادة بيده والاصطدام بالحاجز الخرسانى على جانب الطريق .

نجم عن الحادث اصابة مستقلى السيارة كل من احمد على ويحيى عاشور وخالد سعيد واشرف محمود ونجله محمود ” بسحجات وكدمات بالجسم ” وتم نقلهما الى مستشفى بركة السبع المركزى ؛ تم تحرير محضر رقم 21405 جنح مركز بركة السبع لسنة 2014 وجارى العرض على النيابة .

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