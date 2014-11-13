الثلاثاء القادم . اجتماع لجنة إعداد قانون تنظيم ترميم وبناء الكنائس

قال المستشار أشرف العشماوي مستشار وزير العدالة الانتقالية لحقوق الإنسان إن “اللجنة المكلفة بدراسة وإعداد مشروع القانون الخاص بتنظيم ترميم وبناء الكنائس وفقا لأحكام الدستور ستعقد اجتماعا يوم الثلاثاء القادم”.

وأشار العشماوى ،اليوم الخميس، إلى أن اللجنة المعنية تضم في عضويتها ممثلين لوزارتي الداخلية والتنمية المحلية، والكنائس المصرية، إلى جانب عدد من المستشارين القانونيين بوزارة العدالة الانتقالية، موضحا أنه من المقرر أن تنتهي اللجنة من عملها في موعد أقصاه الأول من ديسمبر القادم.

وأضاف أن “مشروع القانون تضمن تعريفات واضحة للكنيسة ومبني الخدمات ومنارة الكنيسة والرئيس الديني المختص، وقواعد التعلية والتوسيع والتدعيم والترميم وإعادة البناء والملحقات”.

وأشار العشماوي إلى أن مشروع القانون يستهدف تبسيط إجراءات التراخيص مع التشديد على عدم جواز وقف أو تعطيل ولو بشكل مؤقت إقامة الصلوات أو الشعائر الدينية بالكنائس، ويعد أي قرار يصدر بالمخالفة لذلك باطلا.

أ ش أ