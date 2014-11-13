جينيفر أنيستون وأوليفيا وايلد يتفقن على اللون الأسود

إختارت كل من جينيفر أنيستون Jennifer Aniston و أوليفيا وايلد Olivia Wilde إطلالات مختلفة باللون الأسود في حفل إطلالق فيلم Horrible Bosses ليلة البارحة ، وحصلت كل منهن على إطلالة متكاملة ولوك جذاب .

لطالما عرفت جينيفر أنيستون بعشقها للفساتين السوداء القصيرة وبناء على ذلك اختارت فستان ميدي مميز بتصميم جذاب و لمسة من اللون البرتقالي على الصدر من المصمم Antonio Berardi ، وأكملت إطلالتها بحذاء أوسود ومكياج ناعم ، أما الممثلة الأنيقة أوليفيا وايلد فقد إختارت فستان بفتحة واسعة على الخصر وتصميم عصري من Michael Kors وحصلت على إطلالة عصرية أنيقة .

أي النجمتين كانت الأجمل برأيك ؟؟