الفضالى والبرعى يؤكدان على ضرورة التفاف الأحزاب حول القائمة الوطنية لـ”لجنزورى”

التقى المستشار أحمد الفضالي رئيس تيار الاستقلال، والدكتور أحمد البرعي منسق التيار المدني الديمقراطيى، اليوم الخميس، لمناقشة التحالفات الانتخابية الحالية وبحث سبل إيجاد قائمة مدنية موحدة تستوعب أغلبية التيار المدني، وذلك فى إطار الجهود والمساعي المستمرة ومبادرة تيار الاستقلال نحو تحقيق الاصطفاف الوطني.

واتفق الجانبان على عدة نقاط فى مقدمتها ضرورة التفاف الأحزاب والقوى السياسية حول القائمة الوطنية للدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء اﻷسبق لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة لمجلس النواب الجديد والعمل على استمرار وتواصل اللقاءات فيما بين الأحزاب السياسية والقوى السياسية والدكتور الجنزوري لاستكمال المشاورات حول الانتخابات البرلمانية.

وأكد المستشار الفضالي – عقب اللقاء – أن تيار الاستقلال سوف يواصل لقاءاته مع الجميع بهدف دعم وإنجاح قائمة الدكتور الجنزوري لتجميع القوى السياسية والحزبية والشخصيات العامة الوطنية حول هذه القائمة الوطنية، مؤكدا أنها قائمة تستوعب معظم الأحزاب والقوى السياسية.

وقال إن “نجاح هذه القائمة يغلق الباب أمام القوى المتطرفة الإرهابية من دعاة الدين من التسلل والاختراق والدخول لمجلس النواب الجديد”، كاشفا عن أن هناك بعض التيارات السياسية المؤثرة فى الشارع السياسي والانتخابي سوف تلتقى الدكتور كمال الجنزورى خلال ساعات من أجل استمرار المشاورات حول قائمته الانتخابية.

وشدد الفضالي على أن محاولات بعض القوى من السطو وحدها على مقاعد مجلس النواب الجديد لن تتم لأن الشعب المصري العظيم وحده هو الذي سوف يعطى ثقته لمن لدية القدرة والكفاءة على تمثيله داخل البرلمان القادم.

ومن جانبه، أكد البرعي أنه لن يألوا جهدا فى التواصل مع القوى السياسية من أجل العمل نحو تحقيق التوافق الوطني خاصة وأن مصر تمر بمرحلة تستدعى منا التضامن الحقيقي من أجل الحفاظ على وحدتها وسلامتها وعدم تمكين الفصيل المتربص فى استغلال حالة المنافسة البرلمانية بين القوى السياسية والوطنية المختلفة.

أ ش أ