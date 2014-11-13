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الإمارات تحذر من استمرار سيطرة الميليشيات الإسلامية على طرابلس

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الإمارات تحذر من استمرار سيطرة الميليشيات الإسلامية على طرابلس الإمارات تحذر من استمرار سيطرة الميليشيات الإسلامية على طرابلس

 

انفجار سيارة ملغمة بجوار السفارة الإماراتية لدى ليبيا

 

قال مسؤول إماراتي، إن الانفجارين اللذين استهدفا الخميس سفارتي الامارات ومصر المغلقتين في طرابلس يؤكدان انتشار “حالة الفوضى” ، محذراً من عواقب استمرار سيطرة الميليشيات الإسلامية على العاصمة الليبية.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس إن “الوضع المضطرب الذي نشهده سيذهب إلى مزيد من التدهور إذا ما استمرت الميليشيات المتطرفة بالسيطرة على العاصمة الليبية”.

واعتبر المسؤول الاماراتي أن هذا التطور في ليبيا يظهر “ضرورة التوصل إلى حل سياسي يدعم المؤسسات الشرعية في ليبيا لاسيما البرلمان” المعترف به من قبل المجتمع الدولي.

ومنذ نهاية أغسطس، يسيطر تحالف من الميليشيات الإسلامية يتخذ اسم “فجر ليبيا”، على طرابلس وعلى جزء كبير من الغرب الليبي بعد أن تمكن من طرد منافسيه بعد معارك دامية.

وانتقلت والبرلمان المعترف بهما دوليا من طرابلس إلى مناطق في الشرق.

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