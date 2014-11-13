إيقاف الدراسة بجامعة “عمر المختار” ومدارس البيضاء الليبية

أعلنت جامعة “عمر المختار” بمدينة البيضاء الليبية، إيقاف الدراسة بفروعها كافة، بدءا من الأسبوع المقبل إلى حين إشعار آخر.

وأشارت الإدارة العامة للجامعة – في بيانٍ لها اليوم – إلى أن سبب إيقاف الدراسة هو تردي الوضع الأمني في المنطقة.

من جانب آخر، أعلن مكتب شئون التربية والتعليم في البيضاء اليوم، إيقاف الدراسة بالمدارس الأساسية والثانوية كافة في المدينة.

يذكر أن خمسة جنود من الجيش الليبي قتلوا إضافة إلى انتحاريين، وأصيب 23 شخصا على الأقل بجروح متفاوتة الخطورة أمس الأربعاء في هجوم انتحاري بمدينة طبرق حيث المقر المؤقت للبرلمان الليبي، وفي هجوم آخر وقع أمام قاعدة الأبرق الجوية بشرق ليبيا.