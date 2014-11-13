تفاعل عالمي كبير

رصد المكتب الإعلامي لحكومة دبي أبرز ردود الأفعال العالمية على إطلاق هيئة الطرق والمواصلات في دبي لمشروع ترام دبي، حيث نشر المكتب الإعلامي أبرز ما جاء في تقرير موقع World Property Journal والذي أكد من خلال المقال المنشور بأن دبي تركز على مشاريع البنية التحتية لربط أحياء الإمارة، وأضاف الموقع إن التميز الجديد لدبي ليس بالغريب عنها فهي صاحبة المبادرات الرائدة والخدمات العالمية المتطورة، وبين الموقع بأن إفتتاح المرحلة الأولى من ترام دبي سيضيف قيمة دائمة للمدينة على المدى البعيد واختتم الموقع مقاله بالتأكيد على أن ترام دبي سيكون نقطة مهمة على خارطة تطور دبي، ونشر موقع "railwaygazette " تقريراً سلط فيه الضوء على تدشين ترام دبي حيث أكد الموقع أن المشروع الجديد الذي أضيف لمنظومة النقل الجماعي المتكاملة في الإمارة كان العلامة البارزة خلال هذا العام، وأوضح الموقع أن من شأن هذه الخطوة أن تجذب المزيد من السياح لإمارة دبي التي تحولت لوجهة الملايين كل عام فهي مدينة الجمال والأناقة والخدمات المتميزة.

ريادة

ونشرت وكالة الأنباء الهندية تقريراً تحدث فيه عن ريادة دبي خليجياً فهي أول مدينة في المنطقة تدشن خط الترام وبالتالي تنضم دبي لكبرى المدن العالمية التي تغذي طرقها بشبكة واسعة كبيرة من المواصلات المتطورة، وأكدت وكالة الاسوشيتد برس أن دبي تجذب مستخدمي وسائل النقل العام بخط الترام المتميز بمحطات مكيفة وخدمات نوعية راقية كخدمة الواي فاي وغيرها الكثير ، وأكد تقرير الوكالة أن ترام دبي نقطة جذب عالمية نظراً للمنطقة السياحية التي أطلقت فيها المرحلة الأولى من المشروع، وأكدت الوكالة أن مشروع ترام من شأنه أن يساهم في تعزيز خطط الإمارة نحو استقطاب المزيد من السياح سنوياً، وسيساهم في تعزيز المواصلات العامة خلال استضافة دبي لمعرض اكسبو 2020، واختتمت الوكالة تقريرها بالحديث عن خطط هيئة الطرق والمواصلات في دبي للترويج لوسائل النقل العام لتصبح هذه الوسائل البديل الأنسب عن استخدام السيارات مما يجنب الإمارة الازدحام المروري ويساهم في خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون مما ينعكس إيجاباً على المسطحات الخضراء ويعزز السياحة في المدينة.

تفصيل

ونشرت وكالة الأنباء الألمانية تقريراً مفصلاً عن تدشين ترام دبي فتحدثت عن طول المشروع الذي بلغ 10 كيلومترات موزعة عبر 11 محطة وعن الطاقة الاستيعابية التي تبلغ 27 ألف راكب يومياً وأضافت الوكالة بأن مشروع ترام دبي هو أول مشروع خارج القارة الأوروبية يعمل بنظام تغذية الكهرباء الأرضي على كامل الخط، دون الحاجة لأسلاك هوائية لإمداده بالطاقة الكهربائية.