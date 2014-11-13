استشهاد 5 جنود برصاص عناصر أنصار بيت المقدس برفح والشيخ زويد

استشهد صباح اليوم 5 جنود من الشرطة والجيش برصاص عناصر بيت المقدس التي نصبت كمينا بمنطقتين برفح والشيخ زويد لاصطياد أفراد الجيش والشرطة الذين يستقلون سيارات أجرة علي طريق العريش رفح الدولي.

قالت مصادر خاصة، أن جماعة أنصار بيت المقدس تمكنت من اصطياد فردي شرطة كانوا مرتدين ملابس مدنية وفي طريقهم لقضاء الأجازة الشهرية وتعرف عليهم عناصر بيت المقدس، وقاموا بإطلاق النار عليهم وإعدامهم بعد إنزالهم من سيارة أجره بمنطقة “بلعة” علي مدخل مدينة رفح.

وأضافت المصادر، أن نفس الأمر تكررمع ثلاثة جنود من الجيش في سيارة اجرة بالشيخ زويد وخلال كمين اخر لجماعة بيت المقدس، وتم إنزال ثلاثة جنود وقتلهم فيما توجهت قوة عسكرية لمكان الحادثين نقل جثث الشهداء لمستشفي العسكري بالعريش.