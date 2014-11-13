جريش :القافلة الثانية لإريبل ستقدم مساعدات بطاطين وهدايا أعياد الميلاد

قال الأب رفيق جريش مدير المكتب الصحفى بالكنيسة الكاثوليكية لأونا أن القافلة الطبية الثانية التى ستذهب إلى إريبل لمساعدة النازحين ستكون فى أواخر نوفمبرالجارى أو أول ديسمبر القادم على حسب الإنتهاء من الإستعدادات.

> وأشار الأب جريش إلى أن المساعدات ستكون عبارة عن بطاطين، وملابس شتوية قبيل فصل الشتاء، وهدايا للأطفال بمناسبة أعياد الميلاد ،وستشمل القافلة عدد من المتطوعين للمساعدة من الكنائس المصرية المختلفة.

كان وفد من الكنائس المصرية قد توجه فى القافلة الأولى لمساعدة النازحين من العراق فى 10 سبتمبر الماضى وقدم مساعدات عينية وطبية.