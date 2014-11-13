الإسكان: 3.9 مليار جنيه حصيلة حجز 4022 قطعة مميزة فى 14 مدينة جديدة

أعلنت وزارة اﻹسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن اﻷعداد النهائية للمتقدمين للأراضى المميزة لـ 4022 قطعة فى 14 مدينة جديدة، والتى وصلت إلى 18 ألف و850 حاجزا، بإجمالى مقدمات حجز 3 مليارات و898 مليون و900 ألف جنيه، عقب إغلاق باب الحجز منذ عدة أيام.

وجاءت مدينة القاهرة الجديدة على رأس المدن التى تم حجز اﻷراضى بها، حيث وصلت أعداد المتقدمين إلى 11 ألف و348 حاجزا، على عدد 622 قطعة، بمقدمات حجز 2 مليار و837 مليون جنيه.

وكشف المهندس خالد عباس، مساعد وزير اﻹسكان للشئون الفنية، أنه يتم حاليا دراسة زيادة أعداد اﻷراضى فى مدينة القاهرة الجديدة، نحو 200 قطعة جديدة، لتغطية زيادة أعداد المتقدمين، وهو ما يتم ﻷول مرة فى الوزارة والهيئة، لصالح رغبات المواطنين، مشيرا إلى أن القطع التى سيتم إضافتها كاملة المرافق.

وجاءت فى المركز الثانى مدينة العاشر من رمضان، بعدد 1719 حاجزا لعدد 510 قطعة، بإجمالى مقدمات حجز 171 مليون و900 ألف جنيه ، تلتها مدينة السادات بعدد 1698 حاجزا لعدد 200 قطعة، بإجمالى مقدمات حجز 169 مليون و800 ألف جنيه، ثم مدينة 6 أكتوبر بعدد 1240 حاجزا لعدد 302 قطعة بإجمالى مقدمات حجز 310 مليون جنيه .

وجاءت فى المركز الخامس مدينة دمياط الجديدة بعدد 886 حاجزا لعدد 257 قطعة ، وإجمالى مقدمات حجز 88 مليون و600 ألف جنيه، ثم مدينة العبور بعدد 656 حاجزا لعدد 157 قطعة، بإجمالى مقدمات حجز 164 مليون جنيه، تلتها مدينة برج العرب، بإجمالى 461 حاجزا، لعدد 350 قطعة أرض، بإجمالى مقدمات حجز 46 مليون و100 ألف جنيه، فمدينة بدر بإجمالى 289 حاجزا لعدد 250 قطعة، وإجمالى مقدمات حجز 28 مليون و900 ألف جنيه، تلتها مدينة المنيا الجديدة بعدد 236 حاجزا لعدد 432 قطعة وإجمالى مقدمات حجز 23 مليون و600 ألف جنيه، والشروق لعدد 182 حاجزا لعدد 157 قطعة ، بإجمالى مقدمات حجز 45 مليون و500 ألف جنيه.

أما أقل عدد للمتقدمين، فكانت فى مدينة سوهاج الجديدة بعدد 116 حاجزا لعدد 152 قطعة بإجمالى مقدمات حجز 11 مليون و600 ألف جنيه، ثم الفيوم الجديدة بعدد 16 حاجزا فقط لعدد 283 قطعة، بمقدمات حجز مليون و600 ألف جنيه، فمدينة طيبة الجديدة بعدد 3 حاجزين فقط على 200 قطعة بمقدمات حجز 300 ألف جنيه، ولم يتقدم أحد لشراء 150 قطعة فى أسيوط الجديدة.

وأكد المهندس خالد عباس، أن أعداد المتقدمين خاصة لمدن القاهرة الجديدة ودمياط الجديدة و6 أكتوبر والعبور، طمأن الوزارة على نجاح مشروع اﻹسكان المتوسط ” دار مصر” ، خاصة وأن طرح هذا العدد الضخم من اﻷراضى المميزة، قوبل بالهجوم لارتفاع مقدمات الحجز والتى تراوحت بين 100 إلى 250 ألف جنيه، ومع ذلك تقدمت أعداد غير متوقعة من الحاجزين، وهو مؤشر لإقبال مماثل لوحدات اﻹسكان المتوسط فى مشروع ” دار مصر” .

وأشار عباس إلى أن المدن التى قلت فيها أعداد الحاجزين عن أعداد قطع اﻷراضى، لن يتم فيها طرح اﻷراضى لمجددا لحين زيادة الطلب عليها.

كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قد طرحت هذه اﻷراضى المميزة بمساحات تتراوح بين 162 إلى 1200 مترا، بأسعار تتراوح بين 700 إلى 4 آﻻف جنيه للمتر ، فى شهر أكتوبر الماضى، وتم إغلاق باب الحجز منذ عدة أيام.