أخبار عاجلة

فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن في مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة فريق كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

يوسف الحسيني يرفض «إشارة خادشة» لمحافظ الإسماعيلية: «لو فضل هحلق زلبطة» (فيديو)

  • مصر
  • 7
Google+ Print

طالب الإعلامي يوسف الحسيني بإقالة محافظ الإسماعيلية، اللواء أحمد القصاص، رافضًا «إشارته الخادشة للحياء»، التي بدرت منه في «مؤتمر شعبي قبل 72 ساعة»، وفقًا لـ«الحسيني».

وجاء حديث الحسيني، في الدقيقة 29 من برنامجه «السادة المحترمون» على قناة «ONtv»، مساء الأربعاء، وقال: «أنا هحلق زلبطة لو الراجل ده فضل مكانه، لو سمحتوا رئس مجلس الوزراء، السيد الرئيس، أرجوكم لا تكتفوا بلوم اللواء القصاص، أرجوكم شيلوه لو سمحتم شيلوه».

وخاطب أهالي الإسماعيلية، بقوله: «لو سمحتوا تقدموا بدعوى قضائية تجاه هذا المحافظ».

وأذاع الحسيني مقطع يظهر خلاله محافظ الإسماعيلية، محتدًا على الحضور في أحد المؤتمرات، وعلق الإعلامي على أداء القصاص، قائلًا: «أشرت إلينا إشارات خادشة للحياء»، متسائلًا: المحافظين هيصبعوا لنا.. إيه اللي حصل ده؟».

وخاطب الحسيني، في كلامه، محافظ الإسماعيلية: «ماينفعش حد يهين المواطن ويقولوا أنتم قاعدين بتزربوا عيال»، مضيفًا: «روح اتعلم من رئيس الجمهورية بتاعك».

وتابع: «الراجل ده واجهة لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وأنت محافظ ماينفعش تتكلنم كده، والتأدب مع الناس نعمة، وأنت ماشفتش رئيسك بيتكلم إزاي ده راجل أدبه يكسف».

واقترح الحسيني على محافظ الإسماعيلية تسوية معاشه وممارسة هواية قيادة الدراجات، خاتمًا«انبسط في حايتك على المعاش».

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له

فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له

فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار»

فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار»

بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي

بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي

فيديو| عضو «التجارية الأمريكية»: لقاء السيسي وترامب ينعكس إيجابيا على الاقتصاد

فيديو| عضو «التجارية الأمريكية»: لقاء السيسي وترامب ينعكس إيجابيا على الاقتصاد