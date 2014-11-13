يوسف الحسيني يرفض «إشارة خادشة» لمحافظ الإسماعيلية: «لو فضل هحلق زلبطة» (فيديو)

طالب الإعلامي يوسف الحسيني بإقالة محافظ الإسماعيلية، اللواء أحمد القصاص، رافضًا «إشارته الخادشة للحياء»، التي بدرت منه في «مؤتمر شعبي قبل 72 ساعة»، وفقًا لـ«الحسيني».

وجاء حديث الحسيني، في الدقيقة 29 من برنامجه «السادة المحترمون» على قناة «ONtv»، مساء الأربعاء، وقال: «أنا هحلق زلبطة لو الراجل ده فضل مكانه، لو سمحتوا رئس مجلس الوزراء، السيد الرئيس، أرجوكم لا تكتفوا بلوم اللواء القصاص، أرجوكم شيلوه لو سمحتم شيلوه».

وخاطب أهالي الإسماعيلية، بقوله: «لو سمحتوا تقدموا بدعوى قضائية تجاه هذا المحافظ».

وأذاع الحسيني مقطع فيديو يظهر خلاله محافظ الإسماعيلية، محتدًا على الحضور في أحد المؤتمرات، وعلق الإعلامي على أداء القصاص، قائلًا: «أشرت إلينا إشارات خادشة للحياء»، متسائلًا: المحافظين هيصبعوا لنا.. إيه اللي حصل ده؟».

وخاطب الحسيني، في كلامه، محافظ الإسماعيلية: «ماينفعش حد يهين المواطن ويقولوا أنتم قاعدين بتزربوا عيال»، مضيفًا: «روح اتعلم من رئيس الجمهورية بتاعك».

وتابع: «الراجل ده واجهة لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وأنت محافظ ماينفعش تتكلنم كده، والتأدب مع الناس نعمة، وأنت ماشفتش رئيسك بيتكلم إزاي ده راجل أدبه يكسف».

واقترح الحسيني على محافظ الإسماعيلية تسوية معاشه وممارسة هواية قيادة الدراجات، خاتمًا«انبسط في حايتك على المعاش».