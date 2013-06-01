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سلماوي : الثقافة هي القوة الناعمة التي صنعت مجد مصر

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سلماوي : الثقافة هي القوة الناعمة التي صنعت مجد مصر سلماوي : الثقافة هي القوة الناعمة التي صنعت مجد مصر

أكد الكاتب محمد سلماوى ان الثقافة هى القوى الناعمة التى صنعت مجد على مر العصور ، فمصر غزت العالم بأكمله بمختلف الفنون الثقافية ، مشيرا الى ان الثقافة هى القاعدة التى قامت عليها مصر منذ عهد الفراعنة . 

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفى الذى عقدته اليوم المبادرة الوطنية للتفاعل الايجابى برئاسة الكاتب محمد سلماوى بالتعاون مع ائتلاف المثقفين الاحرار برئاسة الدكتور حامد أبو أحمد ، وبحضورنخبة من المثقفين والمفكرين بهدف بحث آليات الدفاع عن الهوية الثقافية بمصر . 

وناشد سلماوى الجميع بالالتفاف والتكاتف حول مواجهة ما تتعرض له الهوية المصرية فى مختلف المجالات .. مشددا على ان الثقافة فى مصر هى ثقافة انسانية اسلامية مصرية عربية متعددة الابعاد ، ولايمكن اقتصارها على فصيل واحد فى الساحة السياسية .

واوضح ان الالية الاساسية التى ستعتمد عليها المبادرة فى عملها هو التفاعل مع الجماهير على ارض الواقع .. مؤكدا انه سيتم التعاون مع مختلف الجهات التى تدعم الثقافة وتعمل على حمايتها من التجريف الذى تتعرض له والاتفاق على اليات كثيرة سيتم اللجوء اليها إذا لم يتم الاستجابة لمطالب المثقفين والفنانين.

أ ش أ

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