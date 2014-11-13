وزير النفط السعودي: لا نسعي إلى تسييس النفط ولا إلى التحالف ضد أحد

نفت المملكة العربية السعودية شن “حرب أسعار” نفطية في الوقت الذي انتقل فيه سعر البرميل من 112 دولارا للبرميل في يونيو إلى أقل من 80 دولارا اليوم للمرة الأولى منذ 2010.

ونقل راديو (سوا) الأمريكي اليوم الخميس، عن وزير النفط السعودي علي النعيمي من أكابولكو (المكسيك) إن “الأحاديث عن حرب أسعار تنبع من سوء تفاهم عن قصد أو عن غير قصد وليس لها أي أساس من الوقائع”.

وأضاف النعيمي “لا نسعى إلى تسييس النفط ولا إلى التحالف ضد أي كان، بالنسبة إلينا، إنها مسألة عرض وطلب”.

وبحسب الخبراء، قد يكون القرار السعودي ردا على قفزة أسعار النفط والغاز الصخري في الولايات المتحدة، الأمر الذي جعل برميل النفط الخام أقل تنافسية.

ورأى محللون آخرون أن الرياض تسعى إلى دفع سعر النفط الخام إلى أدنى مستوى إلى حد يجعل الاستثمارات في الغاز والنفط الصخري من دون مردودية.

> أ ش أ