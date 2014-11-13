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«وول ستريت جورنال» تغلق نسختيها بالألمانية والتركية نهاية 2014

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ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، الأربعاء، أن شركة «نيوز كورب» المملوكة لقطب التجارة والإعلام، روبرت مردوخ، ستغلق النسختين الأجنبيتين لهذه الصحيفة في كل من ألمانيا وتركيا بحلول نهاية العام الجاري 2014.

وأوضحت شركة «داو جونز»، التابعة لـ«نيوز كورب»، أن خدمتها الصادرة باللغة التركية ستغلق أيضا، لكن خدمتها الصادرة باللغة الألمانية ستظل تعمل.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «داو جونز»، وليام لويس، في مذكرة للموظفين، إن الاستثمارات الجديدة في مجال المنتجات الرقمية وعبر الأجهزة النقالة تعني أن هناك تخفيضات لازمة في مجالات أخرى.

وتشمل التخفيضات أيضا وحدة بث إذاعي بما في ذلك محطة ماركت ووتش، التي ستغلق بحلول نهاية هذا العام، لكن موقع تلك المحطة الإلكتروني سيظل موجودا.

وذكر التقرير أنه سيتم شطب ما بين 50 إلى 60 وظيفة جراء تلك الخطوة.

وقال جيراراد بيكر، رئيس تحرير وول ستريت جورنال، إن الشركة تعتقد أن

أفضل فرصة للنمو السريع في الولايات المتحدة هي توسيع نطاق دورياتها الرقمية والمطبوعة.

يذكر أن نيوز كورب سجلت إيرادات أقل في سبتمبر بسبب تراجع إيرادات الإعلانات بشكل حاد في صحفها.

وتراجعت مبيعات الشركة بنسبة 5% إلى 2.1 مليار دولار في الربع الثالث، بينما تراجعت الأرباح إلى 48 مليون دولار مقارنة بـ 323 مليون دولار العام الماضي.

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