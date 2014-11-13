نقابة الأطباء تنظم قافلة لأمراض العيون في مطروح

أعلنت لجنة مصر العطاء بنقابة الأطباء تنظيم قافلة طبية متخصصة لأمراض العيون للكشف والعلاج، ولإجراء عمليات المياه البيضاء والزرقاء والعمليات الصغرى بالمناطق المحرومة من الخدمات الطبية بمحافظة مطروح.

وذكرت اللجنة فى بيان لها، الأربعاء، أن القافلة ستستمر فى تقديم الخدمة للمواطنين لمدة 3 أيام وحتى الجمعة المقبل.

ولجنة مصر العطاء بنقابة أطباء مصر لجنة إغاثية إنسانية تقدم خدماتها لغير القادرين من المواطنين على تحمل تكاليف العلاج، ولأهالى المناطق المحرومة من الخدمات الطبية.