سكرتير عام نقابة الصحفيين: رئيس الزمالك يحاول شق وحدتنا

حذّر سكرتير عام نقابة الصحفيين، كارم محمود، مما وصفه بـ«المحاولات المحمومة، التي يقوم بها رئيس نادى الزمالك لشق وحدة الصحفيين».

واعتبر سكرتير عام نقابة الصحفيين في تصريح له، مساء الأربعاء، أن «قيام رئيس نادى الزمالك بتجنيد موظفى النادى للاتصال بالزملاء الصحفيين الحاصلين على عضوية نادى الزمالك، لدعوتهم لحضور لقاء يعقد بمقر النادي، مساء الخميس، مع مجلس إدارة الزمالك، هي محاولة بائسة ويائسة من رئيس النادى للالتفاف على قرار مجلس نقابة الصحفيين، الملزم لجميع أعضاء النقابة، بعدم نشر صورة رئيس نادي الزمالك، ومقاطعة جميع اللقاءات والمؤتمرات الصحفية، التي يعقدها، وكذلك عدم الظهور معه فى أي برامج تليفزيونية».

وجدد سكرتير عام نقابة الصحفيين «اعتزاز النقابة نقيبًا ومجلسًا وأعضاءً بنادي الزمالك العريق وجميع أعضائه ومجلس إدارته».

ووجه سكرتير عام النقابة حديثه إلى أعضاء الجمعية العمومية، قائلًا : نربأ بأي زميل من أعضاء النقابة أن يستجيب لتلك الدعوة، التي جاءت فى توقيت مقصود لضرب قرار مجلس النقابة بمقاطعة الشخص المذكور، الذى يريد أن يفرض نفسه فرضًا بالجلوس مع الزملاء الصحفيين».

كما حذر في الوقت ذاته من «كسر أي زميل قرار مجلس النقابة مما يعرضه إلى تطبيق قانون النقابة، وميثاق الشرف الصحفي».