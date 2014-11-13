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الرئيس التنفيذي لجهاز البيئة: الإعلام يركز على تلوث القاهرة الكبرى فقط

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قال الدكتور أحمد ابوالسعود، الرئيس التنفيذي لجهاز البيئة، إن «أهم المشاكل البيئية من المنظور العلمي فى تنحصر في عدة مشاكل ملحة أهمها مشاكل مخلفات المصانع التى نتجت عن عادات سيئة توارثناها منذ سنوات، والتي تحاول وزارة البيئة ايجاد حلول علمية وعملية لها».

وأضاف أبوالسعود، خلال ندوة نظمتها شعبة كيمياء بعنوان «أهم التحديات البيئية وطرق معالجتها هندسيا»، أن «الاعلام يركز فقط على القاهرة الكبرى فى مشكلة التلوث، بينما جميع محافظات الجمهورية تعاني من نفس الأمر، الذي أدى إلى زيادته ندرة الأمطار كما جعل جو فى مصر قاري جاف».

وأكد أن «الوزارة تقوم بخطط واستراتيجيات مدروسة للحد من هذا التلوث بالاشتراك مع وزارة الاسكان والصناعة والزراعة»، مشدداً على «ضرورة زيادة الوعى والسلوك الانسانى والحفاظ على الترشيد وعدم الإسراف فى كل شىء».

وقالت الدكتورة فاطمة عاشور، رئيس شعبة الكيمياء بالنقابة، إن «دور المهندس الكيميائى لا يقل أهمية عن زملائه من التخصصات المختلفة، حيث يقوم فى مجال التحليل والاختبارات الكيميائية فى مجال البيئة والطاقة المتجددة والمستدامة».

وأضافت أن «أهم عوامل مزايا العمارة الخضراء هى تقليل المشاكل البيئية، حيث تحاط بالاشجار والنباتات والتحكم فى الإضافات الكيميائية فى المواد البيئية».

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