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أدلة جديدة تؤكد وجود “الجزيرة السحرية” في قمر زحل

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أدلة جديدة تؤكد وجود الجزيرة السحرية في قمر زحل

رصد علماء الفلك اثنتين من الميزات الغامضة المظهر، على سطح أكبر أقمار زحل “تيتان”، يُعتقد أنها قد تكون ذات صلة بـ”الجزيرة السحرية”، التي اكتشفت هذا العام.

وفي يونيو الماضي، رصد المسبار الفضائي “كاسيني” ظهوراً قصيراً ثم اختفاء ما يسمى “جزيرة سحرية”، التي كان يعتقد أنها دليل محتمل لوجود موجات على سطح القمر، وفقاًَ لصحيفة إندبندنت البريطانية.

والتقطت الأقمار الصناعية في أغسطس الماضي، صوراً لأكبر البحار في تيتان المسمى “كركن ماير”، الذي يتكون من المواد الهيدروكربونية بدلاً عن الماء، وبتحليل الصور ذكر العلماء أنهم اكتشفوا “ميزتين مضيئتين”.

وقال بيان صحافي لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا: “البيانات تشير إلى أن الميزات الجديدة قد تتشابه مع الأماكن حول البحار في الأرض، ويفسر فريق كاسيني ذلك بأنها أمواج أو أرض رطبة”.

وأظهرت جميع طرق القياس بيانات مرتفعة، واستطاع العلماء حساب عمق البحر، رغم أن بعض المناطق كانت إما عميقة جداً بحيث لا يمكن قياسها، أو أن إشارات الأشعة تحت الحمراء “تم امتصاصها من قبل السائل”.

أدلة جديدة تؤكد وجود الجزيرة السحرية في قمر زحل 1ويعتقد أن “تيتان” الكوكب الوحيد في النظام الشمسي، الذي يحتوي على “السائل مستقر” مماثل للأرض، وفقاً لناشيونال جيوغرافيك.

ووفقاً للبيان، فإن “كاسيني ستعيد هذه التجربة للمرة الأخيرة في يناير (كانون الأول) 2015″، في محاولة لقياس عمق واحد من أصغر بحار تيتان المسمى “بينغر ماير”.

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