إصابة 6 اشخاص في مشاجره علي قطعه ارض بالوادى الجديد‎

تلقي اللواءنبيل نبيل العشرى مدير امن الوادي الجديد، بلاغًا من رئيس مباحث قسم الفرافرة،يفيد بنشوب مشاجرة بين طرفين بقرية النهضة بمركز الفرافرة ،بسبب النزاع عليملكية ارض قابلة للزراعة .

وكشف محضرالواقعة ، نشوب مشاجرة بالأيدي، بين كلا من طرف اول ” ماهر . ع . ا ” 43سنة مزارع من مطاري بمحافظة المنيا و مقيم قرية النهضة بالفرافرة و شقيقه ” ماجد” 39 سنة مزارع وزوجته ” منال . خ . ن ” 35 سنة ربة منزل و طرف ثاني ” محمد . ع ز ع ” 64 سنة مزارع ومقيم قرية ابو منقار بالفرافرة ونجليه كلا من “ حسين محمد ” 35 سنة و شقيقه ” مدحت ” 25 سنةمزارع وجمعيهم مقيمون قرية أبو منقار بالفرافرة بسبب النزاع علي ملكية قطعة ارضمساحة 18 فدان تابعة لأملاك الدولة وقابلة للزراعة .

وانتقلت علي الفور قوات الشرطة، بقيادة رئيس مباحث قسم شرطة الفرافرة ،إلي موقعالمشاجرة ،وتمكنت الشرطة من فض المشاجرة والسيطرة عليها ،وأسفرت المشاجرة عن إصابةطرفي النزاع بإصابات وجروح وكدمات خفيفة .

وتم تحرير محضر رقم 1592 جنح قسم شرطةالفرافرة لسنة 2014 ،وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .