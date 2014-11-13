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انعقاد ورش عمل (التقويم الصفي) بتعليم الرياض

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انعقاد ورش عمل (التقويم الصفي) بتعليم الرياض انعقاد ورش عمل (التقويم الصفي) بتعليم الرياض

    عقدت وحدة البرنامج الوطني لتطوير المدارس "بنين" في الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الرياض ورشتي عمل في "التقويم الصفي" أقامها المشرف التربوي الأستاذ محمد بن صالح الرسيني..

وقد استهدفت كل ورشة من هذه الورش خمسة من المديرين و5 من الوكلاء و 15 معلماً مشرفاً في مدارس تطوير.

وتناقش كل ورشة من الورشتين ستة محاور، جاءت موضوعاتها كالتالي: الأول: التقويم المدمج في التدريس، والثاني: التقويم المرتبط بأهداف التعلم، والثالث: التقويم الوظيفي، والرابع: التقويم الشمولي، والخامس: التقويم المتنوع، والسادس: التقويم المتواصل والمستمر.

وتقام هذه الورش التطويرية ضمن استراتيجيات شركة تطوير للخدمات التعليمية التابعة لمشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم للرفع من مستوى التعليم في المدارس والاستفادة من خبرات النخب التربوية من مديري ووكلاء ومعلمين في مدارس تطوير في منطقة الرياض.

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