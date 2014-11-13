«الإسعاف الجوي» ينقل ١٤٨٥ مصاباً.. العام الماضي

نقل الطيران الجوي بهيئة الهلال الأحمر السعودي خلال العام المنصرم ١٤٣٥ه ١٤٨٥ مصاباً في مناطق الممكلة التي يخدمها الإسعاف الجوي وهي مكة المكرمة والرياض والمدنية المنورة وحائل والقصيم وجازان، وذلك في١١٤١ رحلة جوية.

وتصدرت منطقة الرياض أكثر المصابين الذين تم نقلهم بالإسعاف الجوي ب"٣٩٢" مصاباً، ويليها منطقة مكة المكرمة ب"٣٦٦"، فيما حلت جازان ثالثاً ب"٢٠٨" مصابين، والمدينة المنورة ب"١٨٢"، وكانت حائل والقصيم الأقل ب١٥٨ و١٦١ مصاباً.

وكان الخميس والجمعة الأعلى في عدد المصابين الذين تم نقلهم ب"٥١٤" مصاباً بنسبة وصلت ل"٣٠٪" عن باقي أيام الأسبوع، فيما سجلت يومي السبت والجمعة "العطلة الأسبوعية الرسمية" "٤١٠" مصابين بنسبة وصلت إلى "١٨٪"، وسجلت باقي ايام الأسبوع ارقام متقاربة في عدد المصابين.

من جهة آخر، تفوق النهار على الليل في نقل المصابين، حيث سجل النهار "٨٢٢" مصاباً بنسبة "٥٦٪"، بينما سجل الليل "٦٤٥" مصاباً بنسبة "٤٤٪". وكان المعدل اليومي لنقل المصابين بالإسعاف الجوي بحسب اليوم "٤,٠٦" وبحسب الأسبوع "٢٨,٥" مصاب فيما كان معد الشهر "١٢١,٨" شهرياً، وسجل شهر ربيع الأول وذو الحجة الأعلى في نقل المصابين خلال العام الماضي بنقل "٢٨١" مصاباً، أما شهر ذو القعدة فقد كان الأقل ب٧٥ مصاباً.

وقد سجلت مستشفيات الرياض المستقبلة للمصابين عن طريق الإسعاف الجوي الأعلى ب"٣٩٢" مصاباً.

وأشارت الهيئة إلى أن عدد المصابين الذين تم نقلهم منذ انطلاق الخدمة بلغ "٣٥٦٧" مصاباً حتى نهاية عام ١٤٣٥ه.